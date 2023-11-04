"Гениально". В США раскрыли ошибку Залужного, которую использовал Путин
Экс-разведчик Риттер: Залужный погубил контрнаступление Киева, раскрыв планы ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подорвал контрнаступление своих войск, раскрыв планы Киева против России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
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"Мы построили эту многотысячную армию, дали танки и все необходимое, что просили украинцы ради своего наступления, а в это время Россия построила оборону, специально предназначенную для отражения объявленной нами угрозы. Главком ВСУ Залужный в прошлом декабре в интервью The Economist заявил: "Я могу их одолеть, мы можем пройти сквозь их оборону". И затем он совершил кое-что гениальное", — утверждает эксперт.
По его словам, главнокомандующий ВСУ публично сообщил всему миру и России о планах украинских войск, указав направления и территории, через которые должны были пройти украинцы в ходе наступления, и благодаря этому просчету Залужного российские военные смогли точно выстроить линии обороны потери.
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"В итоге он сообщил русским, когда он будет нападать, где он будет атаковать и с каким числом войск", — продолжил Риттер.
В результате этого провала украинцы лишились многих тысяч солдат и поставленных Западом единиц бронетехники, резюмировал разведчик.
На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.