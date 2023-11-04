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"Гениально". В США раскрыли ошибку Залужного, которую использовал Путин - РИА Новости, 04.11.2023
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14:13 04.11.2023 (обновлено: 16:55 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907426975.html
"Гениально". В США раскрыли ошибку Залужного, которую использовал Путин
"Гениально". В США раскрыли ошибку Залужного, которую использовал Путин - РИА Новости, 04.11.2023
"Гениально". В США раскрыли ошибку Залужного, которую использовал Путин
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подорвал контрнаступление своих войск, раскрыв планы Киева против России, заявил бывший... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:13
2023-11-04T16:55
россия
киев
донбасс
валерий залужный
скотт риттер
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подорвал контрнаступление своих войск, раскрыв планы Киева против России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.&quot;Мы построили эту многотысячную армию, дали танки и все необходимое, что просили украинцы ради своего наступления, а в это время Россия построила оборону, специально предназначенную для отражения объявленной нами угрозы. Главком ВСУ Залужный в прошлом декабре в интервью The Economist заявил: &quot;Я могу их одолеть, мы можем пройти сквозь их оборону&quot;. И затем он совершил кое-что гениальное&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, главнокомандующий ВСУ публично сообщил всему миру и России о планах украинских войск, указав направления и территории, через которые должны были пройти украинцы в ходе наступления, и благодаря этому просчету Залужного российские военные смогли точно выстроить линии обороны потери.&quot;В итоге он сообщил русским, когда он будет нападать, где он будет атаковать и с каким числом войск&quot;, — продолжил Риттер.В результате этого провала украинцы лишились многих тысяч солдат и поставленных Западом единиц бронетехники, резюмировал разведчик.На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907377183.html
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россия, киев, донбасс, валерий залужный, скотт риттер, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире, политика
Россия, Киев, Донбасс, Валерий Залужный, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Политика
"Гениально". В США раскрыли ошибку Залужного, которую использовал Путин

Экс-разведчик Риттер: Залужный погубил контрнаступление Киева, раскрыв планы ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подорвал контрнаступление своих войск, раскрыв планы Киева против России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«

"Мы построили эту многотысячную армию, дали танки и все необходимое, что просили украинцы ради своего наступления, а в это время Россия построила оборону, специально предназначенную для отражения объявленной нами угрозы. Главком ВСУ Залужный в прошлом декабре в интервью The Economist заявил: "Я могу их одолеть, мы можем пройти сквозь их оборону". И затем он совершил кое-что гениальное", — утверждает эксперт.

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По его словам, главнокомандующий ВСУ публично сообщил всему миру и России о планах украинских войск, указав направления и территории, через которые должны были пройти украинцы в ходе наступления, и благодаря этому просчету Залужного российские военные смогли точно выстроить линии обороны потери.
«

"В итоге он сообщил русским, когда он будет нападать, где он будет атаковать и с каким числом войск", — продолжил Риттер.

В результате этого провала украинцы лишились многих тысяч солдат и поставленных Западом единиц бронетехники, резюмировал разведчик.
На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
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РоссияКиевДонбассВалерий ЗалужныйСкотт РиттерДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреПолитика
 
 
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