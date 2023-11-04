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Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США - РИА Новости, 04.11.2023
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02:16 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/zalozhniki-1907354050.html
Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США
Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США - РИА Новости, 04.11.2023
Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США
Освобождение заложников из сектора Газа потребует значительной паузы в боевых действиях, бойцы палестинского движения ХАМАС могли захватить свыше 200 человек,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:16
2023-11-04T02:16
вашингтон (штат)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Освобождение заложников из сектора Газа потребует значительной паузы в боевых действиях, бойцы палестинского движения ХАМАС могли захватить свыше 200 человек, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Никто не знает точного числа заложников, однако их численность превышает 100, а может быть, и более 200. Таким образом, любая договоренность о выводе 200 заложников из сектора Газа потребует довольно значительной паузы в боевых действиях", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга. Он добавил, что Вашингтон принимает "все необходимые меры", чтобы освободить удерживаемых в Газе заложников, однако результат этих усилий предсказать нельзя. "Не существует абсолютно никакой гарантии того, что нам удастся это осуществить и понимания того, когда это произойдет", - указал представитель администрации США.
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вашингтон (штат), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, в мире
Вашингтон (штат), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, В мире
Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США

Белый дом: освобождение заложников из Газы требует значительной паузы в боях

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Освобождение заложников из сектора Газа потребует значительной паузы в боевых действиях, бойцы палестинского движения ХАМАС могли захватить свыше 200 человек, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Никто не знает точного числа заложников, однако их численность превышает 100, а может быть, и более 200. Таким образом, любая договоренность о выводе 200 заложников из сектора Газа потребует довольно значительной паузы в боевых действиях", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.
Он добавил, что Вашингтон принимает "все необходимые меры", чтобы освободить удерживаемых в Газе заложников, однако результат этих усилий предсказать нельзя.
"Не существует абсолютно никакой гарантии того, что нам удастся это осуществить и понимания того, когда это произойдет", - указал представитель администрации США.
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Вашингтон (штат)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАВ мире
 
 
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