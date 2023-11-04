https://ria.ru/20231104/zalozhniki-1907354050.html
Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США
Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США - РИА Новости, 04.11.2023
Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США
Освобождение заложников из сектора Газа потребует значительной паузы в боевых действиях, бойцы палестинского движения ХАМАС могли захватить свыше 200 человек,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:16
2023-11-04T02:16
2023-11-04T02:16
вашингтон (штат)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_171:0:2805:1481_1920x0_80_0_0_29e7b22128be1927540bfe29d5e46a10.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Освобождение заложников из сектора Газа потребует значительной паузы в боевых действиях, бойцы палестинского движения ХАМАС могли захватить свыше 200 человек, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Никто не знает точного числа заложников, однако их численность превышает 100, а может быть, и более 200. Таким образом, любая договоренность о выводе 200 заложников из сектора Газа потребует довольно значительной паузы в боевых действиях", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга. Он добавил, что Вашингтон принимает "все необходимые меры", чтобы освободить удерживаемых в Газе заложников, однако результат этих усилий предсказать нельзя. "Не существует абсолютно никакой гарантии того, что нам удастся это осуществить и понимания того, когда это произойдет", - указал представитель администрации США.
https://ria.ru/20231101/zalozhniki-1906621995.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7e25624bfd54589360d167ac8f2ec290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, в мире
Вашингтон (штат), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, В мире
Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США
Белый дом: освобождение заложников из Газы требует значительной паузы в боях