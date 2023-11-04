https://ria.ru/20231104/zalozhniki-1907354050.html

Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США

Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США - РИА Новости, 04.11.2023

Спасение заложников из Газы требует большой паузы в боях, признали в США

Освобождение заложников из сектора Газа потребует значительной паузы в боевых действиях, бойцы палестинского движения ХАМАС могли захватить свыше 200 человек,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T02:16

2023-11-04T02:16

2023-11-04T02:16

вашингтон (штат)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Освобождение заложников из сектора Газа потребует значительной паузы в боевых действиях, бойцы палестинского движения ХАМАС могли захватить свыше 200 человек, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Никто не знает точного числа заложников, однако их численность превышает 100, а может быть, и более 200. Таким образом, любая договоренность о выводе 200 заложников из сектора Газа потребует довольно значительной паузы в боевых действиях", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга. Он добавил, что Вашингтон принимает "все необходимые меры", чтобы освободить удерживаемых в Газе заложников, однако результат этих усилий предсказать нельзя. "Не существует абсолютно никакой гарантии того, что нам удастся это осуществить и понимания того, когда это произойдет", - указал представитель администрации США.

https://ria.ru/20231101/zalozhniki-1906621995.html

вашингтон (штат)

сша

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вашингтон (штат), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, в мире