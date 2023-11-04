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Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.11.2023
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14:32 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/zakupki-1907431422.html
Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации
Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.11.2023
Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации
Президент РФ Владимир Путин пообещал российским активистам проработать вопрос с введением особого порядка закупок для нужд медиков, работающих в зоне... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:32
2023-11-04T14:32
белгородская область
владимир путин
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал российским активистам проработать вопрос с введением особого порядка закупок для нужд медиков, работающих в зоне специальной военной операции, сообщила участница "Народного фронта "За Россию" Анна Таран из Белгородской области, принимавшая участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства. Во время церемонии Путин кратко пообщался с участниками. Таран рассказала ему о том, как их организация помогает военным медикам в зоне СВО: занимается медсборами, ввозит нужное оборудование и технику. "Недавно мы начали работу с главным военным медицинским управлением Минобороны. Они очень активно помогают нам верифицировать заявки. Потому что шквал заявок идет большой, и не всегда можно отличить то, что в самом деле нужно, устарела или не устарела заявка. Они забирают их, покрывают все нужды. А мы включаемся в те моменты, когда необходимо купить такие вещи как скотч, фонарик, ручку - что-то такое, что очень нужно медикам на передовой, но у них нет разрешительного удостоверения. Сейчас президент сказал, что попробует ускорить этот процесс.… Введет особый порядок закупок для нужд медиков в зоне СВО", - рассказала Таран. Путин общался с участниками церемонии около получаса. После мероприятия президент уехал в одной машине с патриархом Кириллом.
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белгородская область, владимир путин, россия, здоровье - общество
Белгородская область, Владимир Путин, Россия, Здоровье - Общество
Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации

Путин пообещал активистам ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал российским активистам проработать вопрос с введением особого порядка закупок для нужд медиков, работающих в зоне специальной военной операции, сообщила участница "Народного фронта "За Россию" Анна Таран из Белгородской области, принимавшая участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Во время церемонии Путин кратко пообщался с участниками. Таран рассказала ему о том, как их организация помогает военным медикам в зоне СВО: занимается медсборами, ввозит нужное оборудование и технику.
"Недавно мы начали работу с главным военным медицинским управлением Минобороны. Они очень активно помогают нам верифицировать заявки. Потому что шквал заявок идет большой, и не всегда можно отличить то, что в самом деле нужно, устарела или не устарела заявка. Они забирают их, покрывают все нужды. А мы включаемся в те моменты, когда необходимо купить такие вещи как скотч, фонарик, ручку - что-то такое, что очень нужно медикам на передовой, но у них нет разрешительного удостоверения. Сейчас президент сказал, что попробует ускорить этот процесс.… Введет особый порядок закупок для нужд медиков в зоне СВО", - рассказала Таран.
Путин общался с участниками церемонии около получаса. После мероприятия президент уехал в одной машине с патриархом Кириллом.
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