https://ria.ru/20231104/zakupki-1907431422.html

Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации

Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.11.2023

Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации

Президент РФ Владимир Путин пообещал российским активистам проработать вопрос с введением особого порядка закупок для нужд медиков, работающих в зоне... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:32

2023-11-04T14:32

2023-11-04T14:32

белгородская область

владимир путин

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал российским активистам проработать вопрос с введением особого порядка закупок для нужд медиков, работающих в зоне специальной военной операции, сообщила участница "Народного фронта "За Россию" Анна Таран из Белгородской области, принимавшая участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства. Во время церемонии Путин кратко пообщался с участниками. Таран рассказала ему о том, как их организация помогает военным медикам в зоне СВО: занимается медсборами, ввозит нужное оборудование и технику. "Недавно мы начали работу с главным военным медицинским управлением Минобороны. Они очень активно помогают нам верифицировать заявки. Потому что шквал заявок идет большой, и не всегда можно отличить то, что в самом деле нужно, устарела или не устарела заявка. Они забирают их, покрывают все нужды. А мы включаемся в те моменты, когда необходимо купить такие вещи как скотч, фонарик, ручку - что-то такое, что очень нужно медикам на передовой, но у них нет разрешительного удостоверения. Сейчас президент сказал, что попробует ускорить этот процесс.… Введет особый порядок закупок для нужд медиков в зоне СВО", - рассказала Таран. Путин общался с участниками церемонии около получаса. После мероприятия президент уехал в одной машине с патриархом Кириллом.

https://ria.ru/20231024/minzdrav-1904905196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, владимир путин, россия, здоровье - общество