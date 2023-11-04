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На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:01 04.11.2023 (обновлено: 15:48 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907423648.html
На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры"
На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры" - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры"
Павильон "Мир Цифры" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, об этом на его открытии заявил заместитель председателя правительства Дмитрий... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:01
2023-11-04T15:48
выставка-форум "россия"
россия
москва
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
почта россии
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Павильон "Мир Цифры" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, об этом на его открытии заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. "Всех с праздником! Поздравляю с открытием!" — сказал он. На экспозиции гости могут пройти путь цифровизации последних лет от ретрокомнаты в стиле 1990-х годов до новейших цифровых сервисов. Во время открытия сообщили, что сегодня в почтовое обращение по всей стране вышла художественная марка, посвященная международной выставке-форуму "Россия". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова и генеральный директор, председатель правления АО "Почта России" Михаил Волков поставили на марку оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. На почтовой марке изображена эмблема международной выставки-форума "Россия", номинал марки — 80 рублей, а тираж — 75 тысяч экземпляров. Выставка-форум Россия пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
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россия
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Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”
Более 110 миллионов россиян пользуются порталом “Госуслуги” и ежедневно получают миллионы различных услуг, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”. Он отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации, и “это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться”.
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россия, москва, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, почта россии, снг
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Почта России, СНГ
На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры"

Чернышенко: на выставке "Россия" на ВДНХ открыли павильон "Мир Цифры"

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Павильон "Мир Цифры" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, об этом на его открытии заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
"Всех с праздником! Поздравляю с открытием!" — сказал он.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона Мир Цифры на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
На экспозиции гости могут пройти путь цифровизации последних лет от ретрокомнаты в стиле 1990-х годов до новейших цифровых сервисов.
Во время открытия сообщили, что сегодня в почтовое обращение по всей стране вышла художественная марка, посвященная международной выставке-форуму "Россия".
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова и генеральный директор, председатель правления АО "Почта России" Михаил Волков поставили на марку оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
На почтовой марке изображена эмблема международной выставки-форума "Россия", номинал марки — 80 рублей, а тираж — 75 тысяч экземпляров.
Выставка-форум Россия пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
Чернышенко осматривает павильон Десятилетие науки и технологий на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
На выставке "Россия" открылся павильон "Десятилетие науки и технологий"
13:19
 
Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинПочта РоссииСНГ
 
 
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