https://ria.ru/20231104/vystavka-1907423648.html
На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры"
На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры" - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры"
Павильон "Мир Цифры" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, об этом на его открытии заявил заместитель председателя правительства Дмитрий... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:01
2023-11-04T14:01
2023-11-04T15:48
выставка-форум "россия"
россия
москва
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
почта россии
снг
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Павильон "Мир Цифры" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, об этом на его открытии заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. "Всех с праздником! Поздравляю с открытием!" — сказал он. На экспозиции гости могут пройти путь цифровизации последних лет от ретрокомнаты в стиле 1990-х годов до новейших цифровых сервисов. Во время открытия сообщили, что сегодня в почтовое обращение по всей стране вышла художественная марка, посвященная международной выставке-форуму "Россия". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова и генеральный директор, председатель правления АО "Почта России" Михаил Волков поставили на марку оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. На почтовой марке изображена эмблема международной выставки-форума "Россия", номинал марки — 80 рублей, а тираж — 75 тысяч экземпляров. Выставка-форум Россия пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907414084.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”
Более 110 миллионов россиян пользуются порталом “Госуслуги” и ежедневно получают миллионы различных услуг, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”. Он отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации, и “это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться”.
2023-11-04T14:01
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PT0M22S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, почта россии, снг
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Почта России, СНГ
На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры"
Чернышенко: на выставке "Россия" на ВДНХ открыли павильон "Мир Цифры"
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Павильон "Мир Цифры" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, об этом на его открытии заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
"Всех с праздником! Поздравляю с открытием!" — сказал он.
На экспозиции гости могут пройти путь цифровизации последних лет от ретрокомнаты в стиле 1990-х годов до новейших цифровых сервисов.
Во время открытия сообщили, что сегодня в почтовое обращение по всей стране вышла художественная марка, посвященная международной выставке-форуму "Россия".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова и генеральный директор, председатель правления АО "Почта России
" Михаил Волков поставили на марку оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения.
На почтовой марке изображена эмблема международной выставки-форума "Россия", номинал марки — 80 рублей, а тираж — 75 тысяч экземпляров.
Выставка-форум Россия пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве
, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин
, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ
в различных отраслях.
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