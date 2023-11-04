https://ria.ru/20231104/vystavka-1907423648.html

На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры"

На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры" - РИА Новости, 04.11.2023

На выставке "Россия" открыли павильон "Мир Цифры"

Павильон "Мир Цифры" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, об этом на его открытии заявил заместитель председателя правительства Дмитрий... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:01

2023-11-04T14:01

2023-11-04T15:48

выставка-форум "россия"

россия

москва

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

почта россии

снг

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Павильон "Мир Цифры" начал свою работу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, об этом на его открытии заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. "Всех с праздником! Поздравляю с открытием!" — сказал он. На экспозиции гости могут пройти путь цифровизации последних лет от ретрокомнаты в стиле 1990-х годов до новейших цифровых сервисов. Во время открытия сообщили, что сегодня в почтовое обращение по всей стране вышла художественная марка, посвященная международной выставке-форуму "Россия". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова и генеральный директор, председатель правления АО "Почта России" Михаил Волков поставили на марку оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. На почтовой марке изображена эмблема международной выставки-форума "Россия", номинал марки — 80 рублей, а тираж — 75 тысяч экземпляров. Выставка-форум Россия пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231104/pavilon-1907414084.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры” Более 110 миллионов россиян пользуются порталом “Госуслуги” и ежедневно получают миллионы различных услуг, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”. Он отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации, и “это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться”. 2023-11-04T14:01 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, почта россии, снг