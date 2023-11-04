https://ria.ru/20231104/vystavka-1907412905.html

На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи

На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи - РИА Новости, 04.11.2023

На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия", он продемонстрирует возможности, которые есть у молодых россиян и... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:13

2023-11-04T13:13

2023-11-04T13:13

выставка-форум "россия"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ксения разуваева

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия", он продемонстрирует возможности, которые есть у молодых россиян и достижения в сфере молодежной политики. "Дом молодежи становится частью большой выставки "Россия"... Действительно, у нас огромное количество возможностей сегодня в стране создано для молодых. И как раз наш Дом молодежи призван продемонстрировать все эти возможности, поделиться теми достижениями, которые есть в молодежной политике за последние годы и самое главное - показать истории успеха молодых ребят", - сказала она на открытии Дома молодежи. Разуваева уточнила, что в Доме молодежи можно, например, отправить добрые письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать свое резюме и получить приглашение на стажировку. Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/pavilon-1907397509.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, выставка-форум "россия"