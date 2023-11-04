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На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:13 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907412905.html
На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи
На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия", он продемонстрирует возможности, которые есть у молодых россиян и... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:13
2023-11-04T13:13
выставка-форум "россия"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия", он продемонстрирует возможности, которые есть у молодых россиян и достижения в сфере молодежной политики. "Дом молодежи становится частью большой выставки "Россия"... Действительно, у нас огромное количество возможностей сегодня в стране создано для молодых. И как раз наш Дом молодежи призван продемонстрировать все эти возможности, поделиться теми достижениями, которые есть в молодежной политике за последние годы и самое главное - показать истории успеха молодых ребят", - сказала она на открытии Дома молодежи. Разуваева уточнила, что в Доме молодежи можно, например, отправить добрые письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать свое резюме и получить приглашение на стажировку. Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ксения Разуваева, Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи

Росмолодежь открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Росмолодежи" на международной выставке-форуме "Россия"
Павильон Росмолодежи на международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Павильон "Росмолодежи" на международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия", он продемонстрирует возможности, которые есть у молодых россиян и достижения в сфере молодежной политики.
"Дом молодежи становится частью большой выставки "Россия"... Действительно, у нас огромное количество возможностей сегодня в стране создано для молодых. И как раз наш Дом молодежи призван продемонстрировать все эти возможности, поделиться теми достижениями, которые есть в молодежной политике за последние годы и самое главное - показать истории успеха молодых ребят", - сказала она на открытии Дома молодежи.
Разуваева уточнила, что в Доме молодежи можно, например, отправить добрые письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать свое резюме и получить приглашение на стажировку.
Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Ксения РазуваеваВыставка-форум "Россия"
 
 
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