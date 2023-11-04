https://ria.ru/20231104/vystavka-1907412905.html
На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи
На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия", он продемонстрирует возможности, которые есть у молодых россиян и... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:13
2023-11-04T13:13
2023-11-04T13:13
выставка-форум "россия"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907408600_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ab0e48cb6f746c82795d17ebb94d72d.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия", он продемонстрирует возможности, которые есть у молодых россиян и достижения в сфере молодежной политики. "Дом молодежи становится частью большой выставки "Россия"... Действительно, у нас огромное количество возможностей сегодня в стране создано для молодых. И как раз наш Дом молодежи призван продемонстрировать все эти возможности, поделиться теми достижениями, которые есть в молодежной политике за последние годы и самое главное - показать истории успеха молодых ребят", - сказала она на открытии Дома молодежи. Разуваева уточнила, что в Доме молодежи можно, например, отправить добрые письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать свое резюме и получить приглашение на стажировку. Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ксения Разуваева, Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" открыли Дом молодежи
Росмолодежь открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева открыла Дом молодежи на выставке-форуме "Россия", он продемонстрирует возможности, которые есть у молодых россиян и достижения в сфере молодежной политики.
"Дом молодежи становится частью большой выставки "Россия"... Действительно, у нас огромное количество возможностей сегодня в стране создано для молодых. И как раз наш Дом молодежи призван продемонстрировать все эти возможности, поделиться теми достижениями, которые есть в молодежной политике за последние годы и самое главное - показать истории успеха молодых ребят", - сказала она на открытии Дома молодежи.
Разуваева
уточнила, что в Доме молодежи можно, например, отправить добрые письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать свое резюме и получить приглашение на стажировку.
Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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