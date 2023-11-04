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На форуме "Россия" в Москве открылся павильон "На службе здоровья" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:26 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907382983.html
На форуме "Россия" в Москве открылся павильон "На службе здоровья"
На форуме "Россия" в Москве открылся павильон "На службе здоровья" - РИА Новости, 04.11.2023
На форуме "Россия" в Москве открылся павильон "На службе здоровья"
Павильон Минздрава России "На службе здоровья", выполненный в виде анатомической модели сердца, открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:26
2023-11-04T10:26
выставка-форум "россия"
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россия
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон Минздрава России "На службе здоровья", выполненный в виде анатомической модели сердца, открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В открытии выставки принял участие первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский. Посетители павильона оказываются внутри анатомически выстроенного органа, имеющего два основных расходящихся коридора, ведущего в четыре экспозиционные зоны - "Левое предсердие", "Левый желудочек", "Правое предсердие" и "Правый желудочек", в каждом из которых могут познакомится с основными принципами и технологиями, определившими формирование Национальной системы здравоохранения. Посетители выставочной экспозиции могут посмотреть короткие исторические сюжеты в технологии дополненной реальности через камеру своего смартфона. Благодаря АR-разработкам, гости могут увидеть озвученные виртуальные образы великих медиков, оставивших значимый след в истории мировой медицины. Среди ключевых мероприятий выставочной площадки также тематические VR- и AR-туры по операционным блокам, Центрам высокотехнологичной медицинской помощи, современным амбулаторным медицинским организациям в режиме реального времени; зона мобильного чек-апа, AR-полет с бригадой санитарной авиации, мастер-классы по первой помощи.
https://ria.ru/20231104/kuzbass-1907366251.html
https://ria.ru/20231103/vystavka-1907146815.html
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москва, россия, общество
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Общество
На форуме "Россия" в Москве открылся павильон "На службе здоровья"

На форуме "Россия" в Москве открылся павильон "На службе здоровья" в виде сердца

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон Минздрава России "На службе здоровья", выполненный в виде анатомической модели сердца, открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В открытии выставки принял участие первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский.
Экспозиция Кузбасса на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Цивилев: на выставке "Россия" мы покажем современный и многогранный Кузбасс
10:00
Посетители павильона оказываются внутри анатомически выстроенного органа, имеющего два основных расходящихся коридора, ведущего в четыре экспозиционные зоны - "Левое предсердие", "Левый желудочек", "Правое предсердие" и "Правый желудочек", в каждом из которых могут познакомится с основными принципами и технологиями, определившими формирование Национальной системы здравоохранения.
Посетители выставочной экспозиции могут посмотреть короткие исторические сюжеты в технологии дополненной реальности через камеру своего смартфона.
Благодаря АR-разработкам, гости могут увидеть озвученные виртуальные образы великих медиков, оставивших значимый след в истории мировой медицины.
Среди ключевых мероприятий выставочной площадки также тематические VR- и AR-туры по операционным блокам, Центрам высокотехнологичной медицинской помощи, современным амбулаторным медицинским организациям в режиме реального времени; зона мобильного чек-апа, AR-полет с бригадой санитарной авиации, мастер-классы по первой помощи.
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