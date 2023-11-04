https://ria.ru/20231104/voyska-1907463726.html
ВС Тайваня: США потребуются недели, чтобы отправить войска при конфликте
ВС Тайваня: США потребуются недели, чтобы отправить войска при конфликте - РИА Новости, 04.11.2023
ВС Тайваня: США потребуются недели, чтобы отправить войска при конфликте
США потребуется две-три недели, чтобы отправить свои вооруженные силы на Тайвань в случае начала там военного конфликта, поэтому тайваньским военным придется... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:52
2023-11-04T16:52
2023-11-04T16:52
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США потребуется две-три недели, чтобы отправить свои вооруженные силы на Тайвань в случае начала там военного конфликта, поэтому тайваньским военным придется действовать самостоятельно, рассказал экс-начальник генштаба тайваньских вооруженных сил адмирал в отставке Ли Си Мин. "Потребуются две-три недели, чтобы авианосная ударная группа и другие боевые силы прибыли с материковой части США... Принятие решений внутри правительства и оперативное планирование также потребуют времени", - рассказал военный в интервью изданию Nikkei Asia. При этом в случае обострения ситуации вокруг острова Ли ожидает, что США немедленно отправят войска со своих баз в Японии и Южной Корее. По словам военного, Тайваню придется "отреагировать на первоначальную атаку самостоятельно". Ли отметил, что для этого тайваньским военным необходимо переместить внимание с больших кораблей, танков и истребителей и создать большой арсенал мобильного и высокоточного оружия. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html
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в мире, тайвань, нэнси пелоси, сша, технологии, китай
В мире, Тайвань, Нэнси Пелоси, США, Технологии, Китай
ВС Тайваня: США потребуются недели, чтобы отправить войска при конфликте
Экс-адмирал Тайваня: США потребуются недели, чтобы отправить войск при конфликте
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США потребуется две-три недели, чтобы отправить свои вооруженные силы на Тайвань в случае начала там военного конфликта, поэтому тайваньским военным придется действовать самостоятельно, рассказал экс-начальник генштаба тайваньских вооруженных сил адмирал в отставке Ли Си Мин.
«
"Потребуются две-три недели, чтобы авианосная ударная группа и другие боевые силы прибыли с материковой части США... Принятие решений внутри правительства и оперативное планирование также потребуют времени", - рассказал военный в интервью изданию Nikkei Asia. При этом в случае обострения ситуации вокруг острова Ли ожидает, что США немедленно отправят войска со своих баз в Японии и Южной Корее.
В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань
По словам военного, Тайваню придется "отреагировать на первоначальную атаку самостоятельно". Ли отметил, что для этого тайваньским военным необходимо переместить внимание с больших кораблей, танков и истребителей и создать большой арсенал мобильного и высокоточного оружия.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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