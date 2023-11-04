https://ria.ru/20231104/voyska-1907463726.html

ВС Тайваня: США потребуются недели, чтобы отправить войска при конфликте

ВС Тайваня: США потребуются недели, чтобы отправить войска при конфликте - РИА Новости, 04.11.2023

ВС Тайваня: США потребуются недели, чтобы отправить войска при конфликте

США потребуется две-три недели, чтобы отправить свои вооруженные силы на Тайвань в случае начала там военного конфликта, поэтому тайваньским военным придется... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:52

2023-11-04T16:52

2023-11-04T16:52

в мире

тайвань

нэнси пелоси

сша

технологии

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США потребуется две-три недели, чтобы отправить свои вооруженные силы на Тайвань в случае начала там военного конфликта, поэтому тайваньским военным придется действовать самостоятельно, рассказал экс-начальник генштаба тайваньских вооруженных сил адмирал в отставке Ли Си Мин. "Потребуются две-три недели, чтобы авианосная ударная группа и другие боевые силы прибыли с материковой части США... Принятие решений внутри правительства и оперативное планирование также потребуют времени", - рассказал военный в интервью изданию Nikkei Asia. При этом в случае обострения ситуации вокруг острова Ли ожидает, что США немедленно отправят войска со своих баз в Японии и Южной Корее. По словам военного, Тайваню придется "отреагировать на первоначальную атаку самостоятельно". Ли отметил, что для этого тайваньским военным необходимо переместить внимание с больших кораблей, танков и истребителей и создать большой арсенал мобильного и высокоточного оружия. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html

https://ria.ru/20231028/vstrecha-1905762219.html

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, нэнси пелоси, сша, технологии, китай