https://ria.ru/20231104/voyna-1907451870.html

Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков

Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023

Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков

Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, заканчивает его, эту концептуальную мысль страна должна доносить до всех, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:13

2023-11-04T16:13

2023-11-04T17:35

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, заканчивает его, эту концептуальную мысль страна должна доносить до всех, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как сказал наш президент, мы не начали войну. Мы ее заканчиваем. Это очень важная, это концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире", - сказал Песков в своем выступлении на форуме "Знание".Он напомнил, что восемь лет правду о положении людей на Донбассе не хотели слушать на Западе.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907133494.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, украина