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Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 04.11.2023 (обновлено: 17:35 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/voyna-1907451870.html
Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков
Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков
Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, заканчивает его, эту концептуальную мысль страна должна доносить до всех, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:13
2023-11-04T17:35
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, заканчивает его, эту концептуальную мысль страна должна доносить до всех, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как сказал наш президент, мы не начали войну. Мы ее заканчиваем. Это очень важная, это концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире", - сказал Песков в своем выступлении на форуме "Знание".Он напомнил, что восемь лет правду о положении людей на Донбассе не хотели слушать на Западе.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907133494.html
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дмитрий песков, россия, украина
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков

Песков: Россия должна доносить мысль, что она не начинала, а заканчивает войну

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, заканчивает его, эту концептуальную мысль страна должна доносить до всех, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как сказал наш президент, мы не начали войну. Мы ее заканчиваем. Это очень важная, это концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире", - сказал Песков в своем выступлении на форуме "Знание".
Он напомнил, что восемь лет правду о положении людей на Донбассе не хотели слушать на Западе.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
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