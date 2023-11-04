https://ria.ru/20231104/voyna-1907451870.html
Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков
Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков
Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, заканчивает его, эту концептуальную мысль страна должна доносить до всех, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:13
2023-11-04T16:13
2023-11-04T17:35
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907458271_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_d815bea64ea05d517d46788adc5ad84d.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, заканчивает его, эту концептуальную мысль страна должна доносить до всех, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как сказал наш президент, мы не начали войну. Мы ее заканчиваем. Это очень важная, это концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире", - сказал Песков в своем выступлении на форуме "Знание".Он напомнил, что восемь лет правду о положении людей на Донбассе не хотели слушать на Западе.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907133494.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907458271_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_c46b0f5892d292b5187cc8cce2659ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Россия не начинала войну, а заканчивает, заявил Песков
Песков: Россия должна доносить мысль, что она не начинала, а заканчивает войну
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, заканчивает его, эту концептуальную мысль страна должна доносить до всех, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как сказал наш президент, мы не начали войну. Мы ее заканчиваем. Это очень важная, это концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире", - сказал Песков в своем выступлении на форуме "Знание".
Он напомнил, что восемь лет правду о положении людей на Донбассе
не хотели слушать на Западе.
Орбан назвал европейскую стратегию по Украине провальной