https://ria.ru/20231104/volodin-1907369487.html
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
Володин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в День народного единства заявил, что внешний враг пытается создать напряжение и внутренние... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:00
2023-11-04T09:00
2023-11-04T09:06
вячеслав володин
госдума рф
день народного единства
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в День народного единства заявил, что внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты, нам важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года."С Днём народного единства! Дорогие друзья, с праздником вас! Если раньше он воспринимался как день, который больше обращает нас к истории, то сейчас этот праздник звучит по-особенному. Сегодня граждане нашей страны, независимо от национальностей, вероисповедания, политических взглядов, все вместе противостоят вызовам и угрозам", - сказал Володин.Он подчеркнул, что русский народ преодолеет все трудности. По его словам, "история показывает: нашу страну невозможно победить извне". Председатель ГД отметил, что все проблемы и беды "всегда происходили внутри государства — из-за раскола общества, предательства и измены элит". Так, по его мнению, внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты."Нам важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу, всегда помнить, что наши близкие защищают нашу Родину — Россию, погибая, рискуя собой, проявляя мужество и отвагу... В единстве — наша сила. Вместе мы победим!" - заключил Володин.
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, день народного единства, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, День народного единства, Россия
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
Володин: россиянам важно укреплять взаимопонимание и поддерживать друг друга
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
в День народного единства заявил, что внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты, нам важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России
4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
"С Днём народного единства! Дорогие друзья, с праздником вас! Если раньше он воспринимался как день, который больше обращает нас к истории, то сейчас этот праздник звучит по-особенному. Сегодня граждане нашей страны, независимо от национальностей, вероисповедания, политических взглядов, все вместе противостоят вызовам и угрозам", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что русский народ преодолеет все трудности. По его словам, "история показывает: нашу страну невозможно победить извне". Председатель ГД отметил, что все проблемы и беды "всегда происходили внутри государства — из-за раскола общества, предательства и измены элит". Так, по его мнению, внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты.
"Нам важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу, всегда помнить, что наши близкие защищают нашу Родину — Россию, погибая, рискуя собой, проявляя мужество и отвагу... В единстве — наша сила. Вместе мы победим!" - заключил Володин.
День народного единства в России