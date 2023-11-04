https://ria.ru/20231104/volodin-1907369487.html

Володин поздравил россиян с Днем народного единства

Володин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023

Володин поздравил россиян с Днем народного единства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в День народного единства заявил, что внешний враг пытается создать напряжение и внутренние... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:00

2023-11-04T09:00

2023-11-04T09:06

вячеслав володин

госдума рф

день народного единства

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в День народного единства заявил, что внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты, нам важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года."С Днём народного единства! Дорогие друзья, с праздником вас! Если раньше он воспринимался как день, который больше обращает нас к истории, то сейчас этот праздник звучит по-особенному. Сегодня граждане нашей страны, независимо от национальностей, вероисповедания, политических взглядов, все вместе противостоят вызовам и угрозам", - сказал Володин.Он подчеркнул, что русский народ преодолеет все трудности. По его словам, "история показывает: нашу страну невозможно победить извне". Председатель ГД отметил, что все проблемы и беды "всегда происходили внутри государства — из-за раскола общества, предательства и измены элит". Так, по его мнению, внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты."Нам важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу, всегда помнить, что наши близкие защищают нашу Родину — Россию, погибая, рискуя собой, проявляя мужество и отвагу... В единстве — наша сила. Вместе мы победим!" - заключил Володин.

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, день народного единства, россия