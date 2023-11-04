https://ria.ru/20231104/ukrainka-1907434616.html
В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 04.11.2023
В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
Полиция Испании арестовала по международному ордеру гражданку Украины за контрабанду наркотиков, передает Europa Press со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:53
2023-11-04T14:53
2023-11-04T15:23
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Полиция Испании арестовала по международному ордеру гражданку Украины за контрабанду наркотиков, передает Europa Press со ссылкой на местную полицию. "Национальная полиция арестовала в Аликанте женщину, на которую распространяется международный ордер на арест, выданный властями Молдавии за торговлю наркотиками", — уточнили в материале.Согласно Europa Press, 36-летняя гражданка Украины занималась контрабандой "крупных партий" наркотиков с Украины в Молдавию для последующего распространения через интернет-магазины, созданные с помощью неназванного мобильного приложения для обмена мгновенными сообщениями. "Женщина была объявлена в розыск за преступления, совершенные в 2021 году в Кишиневе. Страна-заявитель выдала международный ордер на арест, который был доведен до сведения <...> группы по организованной преступности бригады судебной полиции провинции Аликанте", — сообщило агентство.Полиция провинции провела обыски для выяснения местоположения женщины по подозрению, что она выбрала провинцию Аликанте, чтобы "уйти от правосудия" Молдавии.
https://ria.ru/20231026/politseyskiy-1905397797.html
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в мире, молдавия, украина, аликанте
В мире, Молдавия, Украина, Аликанте
В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
EP: в Испании по международному ордеру задержали украинку за оборот наркотиков
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Полиция Испании арестовала по международному ордеру гражданку Украины за контрабанду наркотиков, передает Europa Press
со ссылкой на местную полицию.
«
"Национальная полиция арестовала в Аликанте женщину, на которую распространяется международный ордер на арест, выданный властями Молдавии за торговлю наркотиками", — уточнили в материале.
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело
Согласно Europa Press, 36-летняя гражданка Украины занималась контрабандой "крупных партий" наркотиков с Украины в Молдавию для последующего распространения через интернет-магазины, созданные с помощью неназванного мобильного приложения для обмена мгновенными сообщениями.
"Женщина была объявлена в розыск за преступления, совершенные в 2021 году в Кишиневе. Страна-заявитель выдала международный ордер на арест, который был доведен до сведения <...> группы по организованной преступности бригады судебной полиции провинции Аликанте", — сообщило агентство.
Полиция провинции провела обыски для выяснения местоположения женщины по подозрению, что она выбрала провинцию Аликанте, чтобы "уйти от правосудия" Молдавии.
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