https://ria.ru/20231104/ukraina-1907355503.html

"Русские готовы". В США назвали злейшего врага Украины

"Русские готовы". В США назвали злейшего врага Украины - РИА Новости, 04.11.2023

"Русские готовы". В США назвали злейшего врага Украины

Зима принесет ВСУ большие проблемы, в то время как российская армия готова к наступлению холодов, такое мнение выразила обозреватель американского журнала... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T02:56

2023-11-04T02:56

2023-11-04T02:56

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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россия

арктика

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Зима принесет ВСУ большие проблемы, в то время как российская армия готова к наступлению холодов, такое мнение выразила обозреватель американского журнала National Interest Марина Мирон."Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге", — говорится в публикации.Особенно опасным для Украины, по словам Мирон, станет повреждение энергетической инфраструктуры зимой: "Это может оказать глубокое влияние на военные операции, поскольку, например, отсутствие электричества способно подорвать все – от связи до работоспособности полевых госпиталей", — отмечает автор.В отличие от Украины, Россия приложила значительные усилия для подготовки к ведению боевых действий зимой при экстремальных температурах, пишет Мирон. По ее словам, именно с этой целью в течение многих лет российская армия проводила учения в Арктике."Учитывая, что русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимней войны, и что на Украине не так холодно, как в Арктике, условия на Украине не должны стать препятствием для продолжения российскими войсками военных операций", — заключила Мирон.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907338824.html

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907205695.html

сша

украина

россия

арктика

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в мире, сша, украина, россия, арктика, владимир путин, вооруженные силы украины, нато