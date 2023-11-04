https://ria.ru/20231104/ukraina-1907349426.html

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.11.2023

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T00:38

2023-11-04T00:38

2023-11-04T00:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

донецк

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 58 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево и Волноваха. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов.

https://radiosputnik.ria.ru/20231103/chaplinka-1907330037.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк