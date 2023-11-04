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Турция готова взять на себя роль гаранта по ситуации в Газе - РИА Новости, 04.11.2023
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13:04 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/turtsiya-1907411925.html
Турция готова взять на себя роль гаранта по ситуации в Газе
Турция готова взять на себя роль гаранта по ситуации в Газе - РИА Новости, 04.11.2023
Турция готова взять на себя роль гаранта по ситуации в Газе
Турция готова взять на себя роль страны-гаранта по ситуации в Газе, ситуация развивается в ущерб Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:04
2023-11-04T13:04
в мире
израиль
турция
америка
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция готова взять на себя роль страны-гаранта по ситуации в Газе, ситуация развивается в ущерб Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы говорили и говорим о гарантах с самого начала этих событий. Мы говорили, что если у Турции есть обязанность гаранта, то мы готовы взять на себя эту обязанность, мы можем быть страной-гарантом. На Кипре Греция может быть гарантом, Великобритания может быть гарантом, и если Турция является гарантом, то почему в Газе не должна быть такая же структура? Что может быть более естественным, чем то, что Турция является страной-гарантом в Газе? Иными словами, мы можем взять на себя роль страны-гаранта и там. В какой форме это будет происходить, покажет время. Это будет иметь измерение безопасности, это будет иметь политическое измерение, и наряду со всем этим, это уже имеет историческое и культурное измерение. Существует структура, сформированная этим историческим фоном, и мы, Турция, должны взять на себя ведущую роль. Это будет развитие, которое практически сформирует историю, настоящее и будущее", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По его словам, с момента "начала терактов прошел почти месяц". "На данный момент мы видим, что развитие событий еще немного сдвинет ситуацию в ущерб Израилю. Израиль пошел на этот жестокий шаг не своими силами. Когда упоминается Америка, сама Америка не должна приходить на ум. На мой взгляд, Америку следует оценивать в рамках Запада. Весь Запад, и Америка в частности, сейчас на стороне Израиля", - подчеркнул турецкий лидер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/khamas-1907409099.html
https://ria.ru/20231104/khezbolla-1907395352.html
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в мире, израиль, турция, америка, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Америка, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция готова взять на себя роль гаранта по ситуации в Газе

Эрдоган: Турция готова взять на себя роль страны-гаранта по ситуации в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция готова взять на себя роль страны-гаранта по ситуации в Газе, ситуация развивается в ущерб Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы говорили и говорим о гарантах с самого начала этих событий. Мы говорили, что если у Турции есть обязанность гаранта, то мы готовы взять на себя эту обязанность, мы можем быть страной-гарантом. На Кипре Греция может быть гарантом, Великобритания может быть гарантом, и если Турция является гарантом, то почему в Газе не должна быть такая же структура? Что может быть более естественным, чем то, что Турция является страной-гарантом в Газе? Иными словами, мы можем взять на себя роль страны-гаранта и там. В какой форме это будет происходить, покажет время. Это будет иметь измерение безопасности, это будет иметь политическое измерение, и наряду со всем этим, это уже имеет историческое и культурное измерение. Существует структура, сформированная этим историческим фоном, и мы, Турция, должны взять на себя ведущую роль. Это будет развитие, которое практически сформирует историю, настоящее и будущее", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
По его словам, с момента "начала терактов прошел почти месяц".
"На данный момент мы видим, что развитие событий еще немного сдвинет ситуацию в ущерб Израилю. Израиль пошел на этот жестокий шаг не своими силами. Когда упоминается Америка, сама Америка не должна приходить на ум. На мой взгляд, Америку следует оценивать в рамках Запада. Весь Запад, и Америка в частности, сейчас на стороне Израиля", - подчеркнул турецкий лидер.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Израиле выросло число французов, погибших после атак ХАМАС
12:46
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Израиль заявил, что нанес удар по инфраструктуре "Хезболлы"
11:17
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
ХАМАС призвало использовать "нефтяное оружие" против Израиля
11:14
 
В миреИзраильТурцияАмерикаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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