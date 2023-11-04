https://ria.ru/20231104/turtsiya-1907391097.html

Сотни авто движутся к базе ВВС США в Турции на акцию в поддержку Газы

Сотни авто движутся к базе ВВС США в Турции на акцию в поддержку Газы - РИА Новости, 04.11.2023

Сотни авто движутся к базе ВВС США в Турции на акцию в поддержку Газы

Турецкие правозащитники, участвующие в акции по поддержке Палестины, в воскресенье прибудут к территории используемой ВВС США авиабазы "Инджирлик" на юге... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:57

2023-11-04T10:57

2023-11-04T11:00

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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турецкие правозащитники, участвующие в акции по поддержке Палестины, в воскресенье прибудут к территории используемой ВВС США авиабазы "Инджирлик" на юге страны, в колонне участвует 250 автомобилей, пишет госагентство Anadolu. В Турции в пятницу начался марш к авиабазе "Инджирлик" в провинции Адана на юге страны, организованный в знак поддержки Палестины. Акция под названием "Конвой свободы для Палестины" инициирована турецким Фондом гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH). Старт маршу был дан у Олимпийского стадиона имени Ататюрка в Стамбуле. В манифестации участвуют представители НПО, рядовые граждане. На состоявшемся перед началом марша митинге скандировались лозунги с осуждением агрессии Израиля против сектора Газа. Глава IHH Бюлент Йылдырым заявил, что акция направлена "не только против базы "Инджирлик", но и против всех американских баз в мире". Он отметил, что на американских военных базах по всему миру расквартированы в общей сложности 160 тысяч солдат. "Эти базы существуют для того, чтобы эксплуатировать мир и демонстрировать имперскую мощь Америки. Мы организовали эту акцию во имя братства людей", - сказал он. "Это акция не только мусульман. Здесь присутствуют также христиане и евреи", - сказал Йылдырым. Поддержку акции выразили бывший американский дипломат и активистка Энн Райт, активисты из Великобритании, Норвегии, Финляндии и Канады. Энн Райт рассказала, что в свое время ушла с должности из-за вторжения США в Ирак. "Я несколько раз пыталась поехать в Газу. Я прошу прощения от имени моей страны за поддержку Израиля. Это ужасающая агрессия против населения сектора Газа. В Америке тоже протестуют против происходящего", - заявила она. "После выступлений колонна из 250 автомобилей с турецкими и палестинскими флагами отправилась на базу "Инджирлик". Ожидается, что конвой прибудет к пункту назначения в воскресенье, 5 ноября. По пути следования марша будут организованы различные мероприятия в городах Коджаэли, Анкара и Конье", - пишет агентство. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/gaza-1906687911.html

https://ria.ru/20231018/protestuyuschie-1903718561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, инджирлик, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году