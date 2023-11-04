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Эксперты назвали страны, которые чаще всего ищут в Сети российские туристы - РИА Новости, 04.11.2023
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Туризм
 
05:17 04.11.2023 (обновлено: 09:14 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/turisty-1907303296.html
Эксперты назвали страны, которые чаще всего ищут в Сети российские туристы
Эксперты назвали страны, которые чаще всего ищут в Сети российские туристы - РИА Новости, 04.11.2023
Эксперты назвали страны, которые чаще всего ищут в Сети российские туристы
В компании "Яндекс" проанализировали поисковый интерес россиян к зарубежным и внутрироссийским туристическим направлениям в 2023 году и его динамику по... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T05:17
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туризм
новости - туризм
туризм
туристы
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китай
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В компании "Яндекс" проанализировали поисковый интерес россиян к зарубежным и внутрироссийским туристическим направлениям в 2023 году и его динамику по сравнению с 2022 годом, сообщает АТОР.Количество запросов в категории "Туризм" выросло в январе-сентябре 2023 году на пять процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года, констатировали аналитики.По их данным, в 2023 году по числу запросов на отдых за рубежом традиционно лидирует Турция. Второе место у Египта, третье – у ОАЭ. На четвертом месте Абхазия. А замыкает пятерку Китай.При этом КНР занимает первое место в тройке стран, продемонстрировавших в этом году самый заметный прирост количества поисковых запросов (по сравнению с 2022 годом). В 2023 году варианты отдыха в китайских городах искали на 194 процента больше пользователей.На втором месте по динамике с небольшим отрывом – плюс 190 процентов – расположилась Куба, а на третьем – Таиланд (прирост поисковых запросов год к году на 71 процент).Варианты отдыха в Таиланде, как, впрочем, и по другим зарубежным направлениям, ищут в основном женщины. От них приходит 62 процентов от общего количества поисковых запросов на Таиланд. На мужчин приходится 38 процентов.Отдыхать россияне на зарубежных курортах в целом в этом году хотят дольше, чем в прошлом. Это легко объясняется не всегда простой логистикой, длительными перелетами и высокой стоимостью услуг, что лишает короткие путешествия смысла.Так, в 2022 году отдых на один день искали 13 процентов пользователей. В 2023 году таких всего семь процентов. Тогда как пользователей, которых интересует путешествие на неделю, стало в этом году больше на пять процентов и достигло отметки 30 процентов. Но отдых на десять дней стал пользоваться меньшей популярностью – 26 против 29 процентов в 2022 году.
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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, китай, турция, яндекс
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Таиланд, Китай, Турция, Яндекс
Эксперты назвали страны, которые чаще всего ищут в Сети российские туристы

Турция стала лидером поисковых запросов у россиян среди зарубежных стран

© Фото : Unsplash/Brooke CagleДевушки работают на ноутбуке
Девушки работают на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Unsplash/Brooke Cagle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В компании "Яндекс" проанализировали поисковый интерес россиян к зарубежным и внутрироссийским туристическим направлениям в 2023 году и его динамику по сравнению с 2022 годом, сообщает АТОР.
Количество запросов в категории "Туризм" выросло в январе-сентябре 2023 году на пять процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года, констатировали аналитики.
По их данным, в 2023 году по числу запросов на отдых за рубежом традиционно лидирует Турция. Второе место у Египта, третье – у ОАЭ. На четвертом месте Абхазия. А замыкает пятерку Китай.
При этом КНР занимает первое место в тройке стран, продемонстрировавших в этом году самый заметный прирост количества поисковых запросов (по сравнению с 2022 годом). В 2023 году варианты отдыха в китайских городах искали на 194 процента больше пользователей.
На втором месте по динамике с небольшим отрывом – плюс 190 процентов – расположилась Куба, а на третьем – Таиланд (прирост поисковых запросов год к году на 71 процент).
Варианты отдыха в Таиланде, как, впрочем, и по другим зарубежным направлениям, ищут в основном женщины. От них приходит 62 процентов от общего количества поисковых запросов на Таиланд. На мужчин приходится 38 процентов.
Отдыхать россияне на зарубежных курортах в целом в этом году хотят дольше, чем в прошлом. Это легко объясняется не всегда простой логистикой, длительными перелетами и высокой стоимостью услуг, что лишает короткие путешествия смысла.
Так, в 2022 году отдых на один день искали 13 процентов пользователей. В 2023 году таких всего семь процентов. Тогда как пользователей, которых интересует путешествие на неделю, стало в этом году больше на пять процентов и достигло отметки 30 процентов. Но отдых на десять дней стал пользоваться меньшей популярностью – 26 против 29 процентов в 2022 году.
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