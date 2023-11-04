https://ria.ru/20231104/tsakhal-1907373813.html

ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал десятки бойцов ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал десятки бойцов ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 04.11.2023

ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал десятки бойцов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала десятки бойцов и уничтожила инфраструктуру палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:23

2023-11-04T09:23

2023-11-04T09:23

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала десятки бойцов и уничтожила инфраструктуру палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. "Наземная операция продолжается, военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили десятки террористов и разрушили террористическую инфраструктуру ХАМАС", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Как отмечается, Армия обороны Израиля провела ночью "рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений". "В ходе операции военнослужащие столкнулись с террористической ячейкой, выходящей из шахты тоннеля. В ответ военнослужащие выпустили по террористам снаряды и уничтожили их", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231104/vybor-1907370587.html

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израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году