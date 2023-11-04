https://ria.ru/20231104/tramp-1907364390.html

СМИ: суд в США временно снял наложенный на Трампа запрет на высказывания

СМИ: суд в США временно снял наложенный на Трампа запрет на высказывания - РИА Новости, 04.11.2023

СМИ: суд в США временно снял наложенный на Трампа запрет на высказывания

Суд в США временно снял ограничения, наложенные на экс-президента Дональда Трампа в рамках процесса о пересмотре итогов американских выборов, сообщает агентство РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T07:50

2023-11-04T07:50

2023-11-04T07:52

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суд в США временно снял ограничения, наложенные на экс-президента Дональда Трампа в рамках процесса о пересмотре итогов американских выборов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее издание Politico сообщило, что судья в американской столице Вашингтоне Таня Чуткан запретила Трампу словесные нападки на прокуроров, свидетелей и сотрудников суда, которые задействованы в деле о попытках пересмотреть итоги выборов 2020 года. "В пятницу федеральный апелляционный суд временно отменил судебный запрет... в отношении Дональда Трампа", - говорится в публикации на сайте агентства. Отмечается, что прения по делу назначены на 20 ноября. В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года, в качестве одного из эпизодов расследуется штурм Капитолия 6 января 2021 года.

https://ria.ru/20231030/trump-1906307517.html

https://ria.ru/20231020/tramp-1904235137.html

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, politico, в мире