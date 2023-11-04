https://ria.ru/20231104/tovary-1907348133.html
Вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта
Вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 04.11.2023
Вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта
Перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом РФ в августе, вступил в силу: теперь поставкам подлежат батарейки Panasonic и Duracell, РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T00:08
2023-11-04T00:08
2023-11-04T00:08
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом РФ в августе, вступил в силу: теперь поставкам подлежат батарейки Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, а также бренды различных очков, в частности Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein. Как поясняли в Минпромторге, для включения и исключения того или иного бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды в него включаются. Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется российским предприятиям - продукция из перечня исключается. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве. Параллельный импорт был легализован правительством весной прошлого года для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.
https://ria.ru/20231031/import-1906459454.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта
В России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом РФ в августе, вступил в силу: теперь поставкам подлежат батарейки Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, а также бренды различных очков, в частности Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.
Как поясняли в Минпромторге, для включения и исключения того или иного бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды в него включаются. Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется российским предприятиям - продукция из перечня исключается.
При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
Параллельный импорт был легализован правительством весной прошлого года для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.
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