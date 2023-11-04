https://ria.ru/20231104/tovary-1907348133.html

Вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта

Вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 04.11.2023

Вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта

Перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом РФ в августе, вступил в силу: теперь поставкам подлежат батарейки Panasonic и Duracell, РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T00:08

2023-11-04T00:08

2023-11-04T00:08

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом РФ в августе, вступил в силу: теперь поставкам подлежат батарейки Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, а также бренды различных очков, в частности Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein. Как поясняли в Минпромторге, для включения и исключения того или иного бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды в него включаются. Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется российским предприятиям - продукция из перечня исключается. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве. Параллельный импорт был легализован правительством весной прошлого года для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.

https://ria.ru/20231031/import-1906459454.html

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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)