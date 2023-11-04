https://ria.ru/20231104/toplivo-1907443262.html

АЗС разрешат продавать премиальное топливо только при наличии стандартного

АЗС разрешат продавать премиальное топливо только при наличии стандартного - РИА Новости, 04.11.2023

АЗС разрешат продавать премиальное топливо только при наличии стандартного

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:29

2023-11-04T15:29

2023-11-04T16:02

выставка-форум "россия"

экономика

россия

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-95

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, более дешевого. "Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека", - сказал он журналистам в кулуарах Международной выставки-форума "Россия". "Да, это я поставил этот вопрос на совещании, потому что, когда начали разбираться по одной области, (где - ред.) говорят, высокие цены. Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо. А обычного там нет, которое должно стоить дешевле", - объяснил вице-премьер. В конце октября Новак заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но, по мнению Новака, потребителю необходимо предоставить выбор.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%. А вице-премьер РФ Александр Новак в конце октября поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".

https://ria.ru/20231103/toplivo-1907091655.html

https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95