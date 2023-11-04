https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907416555.html

Жители Татарстана за день собрали девять миллионов рублей для сектора Газа

Жители Татарстана за день собрали девять миллионов рублей для сектора Газа - РИА Новости, 04.11.2023

Жители Татарстана за день собрали девять миллионов рублей для сектора Газа

Жители Татарстана в первый день сбора гуманитарной помощи жителям Газы перечислили 9 миллионов рублей, сообщает благотворительный фонд "Закят". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:30

2023-11-04T13:30

2023-11-04T13:30

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Жители Татарстана в первый день сбора гуманитарной помощи жителям Газы перечислили 9 миллионов рублей, сообщает благотворительный фонд "Закят". С 3 ноября по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в республике организована работа по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа. Прием помощи осуществляется в трех пунктах сбора. Полный список необходимых вещей размещен на сайте республиканского движения "Ярдэм Янэшэ" ("Помощь рядом"). Жители Татарстана также могут перечислить деньги - на специальный счет благотворительных фондов "Ак Барс Созидание" и "Закят". Координирует всю работу по сбору гуманитарной помощи вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. "За один день благотворительный фонд "Закят" духовного управления мусульман Татарстана собрал 9 миллионов рублей помощи сектору Газа", - говорится в сообщении. По информации фонда, люди не только перечисляют деньги, но и активно приносят различные необходимые товары - подгузники, салфетки, детское питание, средства гигиены, макароны, зубные щетки, пасты, фломастеры. "Закят" напоминает, что принимает только халяльные продукты, а все Х вещи должны быть новыми. В соответствии с действующими регламентами и правилами оказания международной гуманитарной помощи все должно быть новым, лицензированным. В Газе острая необходимость в медоборудовании, инструментах и инвентаре для проведения операций и лечения, нужны детское питание и провизия долгого хранения, предметы санитарии и гигиены, средства ухода за детьми, пледы, фонарики, кипятильники и прочее. После сбора гуманитарный груз будет централизованно доставлен в сектор Газа через КПП "Рафах".

https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907402427.html

республика татарстан (татарстан)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)