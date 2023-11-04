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"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня - РИА Новости, 04.11.2023
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Религия
 
08:00 04.11.2023 (обновлено: 08:14 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/svyatynya-1907291593.html
"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня
"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня - РИА Новости, 04.11.2023
"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня
Православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери. История одной из наиболее почитаемых святынь окутана тайной. Чудесным образом появившись в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T08:00
2023-11-04T08:14
религия
россия
казань
европа
николай i
шерлок холмс
павел i
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери. История одной из наиболее почитаемых святынь окутана тайной. Чудесным образом появившись в Казани, она спустя триста лет так же загадочно исчезла. О том, что могло случиться c реликвией, — в материале РИА Новости."Знакомый попросил"До революции больше всего храмов в России посвящали именно Казанской иконе. В середине позапрошлого столетия этот образ стал настолько популярным, что практически в каждом доме был его дешевый бумажный вариант.По церковному преданию, в 1579-м в Казани, после страшного пожара, десятилетняя местная жительница Матрена после видения ей Девы Марии нашла на одном из пепелищ завернутую в ткань икону.Образ не раз помогал русскому народу в решающие моменты истории. Сопровождал ополчение Минина и Пожарского в 1612-м. Перед ним в канун Полтавской битвы молился Петр Великий.Говорили: Россию охраняют две Богоматери: с запада — Смоленская, с востока — Казанская. Реликвия хранилась в городе на Волге, в Богородицком монастыре.В 1904-м у паломников была уникальная возможность — поклониться обеим святыням одновременно. В конце июня в обитель на несколько дней привезли Смоленский образ. Газеты писали о торжественных богослужениях, нескончаемом потоке пилигримов и беспрецедентных мерах безопасности.Однако 29 июня произошло ужасное: монастырские ворота взломали, замки на дверях собора спилили, Казанская икона исчезла.Насельницы перешептывались о криках "Караул! Жулики!", раздававшихся ночью. По городу поползли слухи о странном молодом человеке, часами простаивавшем перед реликвией. Припоминали: он же приставал к инокиням со словами "Здравствуйте, серафимочки".К расследованию приступили незамедлительно. Первый задержанный, монастырский сторож Федор Захаров (именно он кричал "Караул!") сообщил: около часа ночи появились четверо неизвестных, схватили старика и, угрожая револьвером, заперли в подвале.Казанский губернатор пообещал награду за любые сведения о пропаже. Местный купец Попрядухин, чей дом примыкал к Богородицкой обители, обнаружил у себя в саду куски дорогой ткани и несколько жемчужин.Полиция вышла на некоего ювелира Николая Максимова: за день до кражи он приобрел в ремесленной лавке большие разжимные щипцы — "для своих знакомых". А расплатился за них горстью жемчуга — такого же, как из сада Попрядухина.Срочная депеша из столицы проинформировала: дело взял на контроль лично император Николай II. И уже 3 июля "знакомых" Максимова схватили.Из огня да в полымяЭто были 29-летний Ананий Комов и 28-летний Варфоломей Стоян (Чайкин) — известные "клюквенники", то есть воры, специализирующиеся на церковных ценностях. На их съемной квартире провели обыск: изъяли 205 жемчужин, почти сотню кусков золота и серебра — явно от риз, около 500 драгоценных камней.Нашлись и те самые щипцы. Экспертиза показала: именно ими взломали монастырские двери. Однако главный вопрос — где Казанская икона — так и оставался без ответа. Стоян постоянно менял показания. И с усмешкой отвечал: "Вы все узнаете в суде".Слушания начались в конце ноября. Город кипел от негодования. Люди требовали выдать "богохульников" для народной расправы. Здание суда взяли под охрану конная и пешая полиция. В зал заседаний можно было попасть лишь по специальным пропускам. Цена на них доходила до 25 рублей.Стоян вел себя вызывающе: то "припоминал", что продал икону старообрядцам, то уверял, что надежно спрятал ее. Спустя три дня наконец сознался: "Разрубил и сжег". Это подтвердила девятилетняя Евгения Кучерова, дочь сожительницы подсудимого.Девочка якобы собственными глазами видела, как Стоян кромсал топором святые образа, а доски кидал в печь. В материалах дела фигурировала одна интересная улика — обугленный кусочек дерева с надписью "Спас Нерукотворный".Суд признал Стояна и Комова виновными в краже и, к великому сожалению многих, уничтожении Казанской святыни. Обоим дали по 12 лет каторги."С пепелища пришла и в огонь ушла" — повторяли на улицах в те дни. Но многие наотрез отказывались верить результатам расследования.Британский следВо-первых, смущала та самая надпись "Спас Нерукотворный": ее никак не могло быть на иконе Богородицы. Это увязали с расхожей легендой. Дескать, настоятельница монастыря на ночь подменяла подлинник копией.Но сразу после июньских событий игуменья Богородицкой обители отправилась на покой. Куда именно — неизвестно.Другие зацепились за рассказы Стояна о старообрядцах. Известно, что те в начале прошлого века активно скупали иконы дониконовского письма. Заподозрили некую Аграфену Шамову — вдову богатого казанского купца. Она придерживалась старой веры и якобы заказала похищение образа.Чтобы проверить эту версию, в город инкогнито прибыл начальник Московской сыскной полиции Аркадий Кошко. В профессиональной среде его называли "русским Шерлоком Холмсом". Однако никаких улик против Шамовой и ее окружения не выявили.Старообрядческая история получила продолжение через несколько десятилетий. В 1960-м Русская православная церковь за границей узнала о некоем британском коллекционере. У того хранилась "древняя Казанская икона Богоматери, весьма походившая на подлинную". Этот человек утверждал, что святыню доставили в Европу соратники генерала Врангеля. Священники пытались ее выкупить, но в какой-то момент антиквар как в воду канул.А полвека спустя папа римский Иоанн Павел II пожелал передать РПЦ образ Казанской Богоматери. Удивительным образом икона попала в покои понтифика из частной коллекции. К сожалению, это была лишь реплика XVIII столетия."Подлинником" тоже могла бы оказаться одна из многочисленных копий святыни. Однако проверить это нельзя — экспертиз и сравнительных анализов тогда не проводили. Поэтому до сих пор вопрос о судьбе Казанской иконы — тайна за семью печатями.
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россия, казань, европа, николай i, шерлок холмс, павел i, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Россия, Казань, Европа, Николай I, Шерлок Холмс, Павел I, Русская православная церковь, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня

Ученые до сих пор ищут следы Казанской иконы Богоматери

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИкона Божией Матери "Казанская"
Икона Божией Матери Казанская - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери. История одной из наиболее почитаемых святынь окутана тайной. Чудесным образом появившись в Казани, она спустя триста лет так же загадочно исчезла. О том, что могло случиться c реликвией, — в материале РИА Новости.

"Знакомый попросил"

До революции больше всего храмов в России посвящали именно Казанской иконе. В середине позапрошлого столетия этот образ стал настолько популярным, что практически в каждом доме был его дешевый бумажный вариант.
По церковному преданию, в 1579-м в Казани, после страшного пожара, десятилетняя местная жительница Матрена после видения ей Девы Марии нашла на одном из пепелищ завернутую в ткань икону.
Образ не раз помогал русскому народу в решающие моменты истории. Сопровождал ополчение Минина и Пожарского в 1612-м. Перед ним в канун Полтавской битвы молился Петр Великий.
Говорили: Россию охраняют две Богоматери: с запада — Смоленская, с востока — Казанская. Реликвия хранилась в городе на Волге, в Богородицком монастыре.
В 1904-м у паломников была уникальная возможность — поклониться обеим святыням одновременно. В конце июня в обитель на несколько дней привезли Смоленский образ. Газеты писали о торжественных богослужениях, нескончаемом потоке пилигримов и беспрецедентных мерах безопасности.
© Фото : предоставлено пресс-службой Казанской и Татарстанской митрополииКазанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века
Казанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Казанской и Татарстанской митрополии
Казанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века
Однако 29 июня произошло ужасное: монастырские ворота взломали, замки на дверях собора спилили, Казанская икона исчезла.
Насельницы перешептывались о криках "Караул! Жулики!", раздававшихся ночью. По городу поползли слухи о странном молодом человеке, часами простаивавшем перед реликвией. Припоминали: он же приставал к инокиням со словами "Здравствуйте, серафимочки".
К расследованию приступили незамедлительно. Первый задержанный, монастырский сторож Федор Захаров (именно он кричал "Караул!") сообщил: около часа ночи появились четверо неизвестных, схватили старика и, угрожая револьвером, заперли в подвале.
Казанский губернатор пообещал награду за любые сведения о пропаже. Местный купец Попрядухин, чей дом примыкал к Богородицкой обители, обнаружил у себя в саду куски дорогой ткани и несколько жемчужин.
© Пресс-служба государственного музея-заповедника „Павловск”Икона "Казанская Божья матерь" — один из экспонатов Эрмитажа, числящийся в розыске
Икона Казанская Божья матерь - один из экспонатов Эрмитажа, числящийся в розыске
© Пресс-служба государственного музея-заповедника „Павловск”
Икона "Казанская Божья матерь" — один из экспонатов Эрмитажа, числящийся в розыске
Полиция вышла на некоего ювелира Николая Максимова: за день до кражи он приобрел в ремесленной лавке большие разжимные щипцы — "для своих знакомых". А расплатился за них горстью жемчуга — такого же, как из сада Попрядухина.
Срочная депеша из столицы проинформировала: дело взял на контроль лично император Николай II. И уже 3 июля "знакомых" Максимова схватили.

Из огня да в полымя

Это были 29-летний Ананий Комов и 28-летний Варфоломей Стоян (Чайкин) — известные "клюквенники", то есть воры, специализирующиеся на церковных ценностях. На их съемной квартире провели обыск: изъяли 205 жемчужин, почти сотню кусков золота и серебра — явно от риз, около 500 драгоценных камней.
Нашлись и те самые щипцы. Экспертиза показала: именно ими взломали монастырские двери. Однако главный вопрос — где Казанская икона — так и оставался без ответа. Стоян постоянно менял показания. И с усмешкой отвечал: "Вы все узнаете в суде".
Слушания начались в конце ноября. Город кипел от негодования. Люди требовали выдать "богохульников" для народной расправы. Здание суда взяли под охрану конная и пешая полиция. В зал заседаний можно было попасть лишь по специальным пропускам. Цена на них доходила до 25 рублей.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПраздник Казанской иконы Божией матери в городах России
Праздник Казанской иконы Божией матери в городах России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Праздник Казанской иконы Божией матери в городах России
Стоян вел себя вызывающе: то "припоминал", что продал икону старообрядцам, то уверял, что надежно спрятал ее. Спустя три дня наконец сознался: "Разрубил и сжег". Это подтвердила девятилетняя Евгения Кучерова, дочь сожительницы подсудимого.
Девочка якобы собственными глазами видела, как Стоян кромсал топором святые образа, а доски кидал в печь. В материалах дела фигурировала одна интересная улика — обугленный кусочек дерева с надписью "Спас Нерукотворный".
Суд признал Стояна и Комова виновными в краже и, к великому сожалению многих, уничтожении Казанской святыни. Обоим дали по 12 лет каторги.
"С пепелища пришла и в огонь ушла" — повторяли на улицах в те дни. Но многие наотрез отказывались верить результатам расследования.
© AP Photo / Massimo SambucettiПапа Иоанн Павел II передает икону Казанской Божией матери кардиналу Вальтеру Касперу
Папа Иоанн Павел II передает икону Казанской Божией матери кардиналу Вальтеру Касперу - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Massimo Sambucetti
Папа Иоанн Павел II передает икону Казанской Божией матери кардиналу Вальтеру Касперу

Британский след

Во-первых, смущала та самая надпись "Спас Нерукотворный": ее никак не могло быть на иконе Богородицы. Это увязали с расхожей легендой. Дескать, настоятельница монастыря на ночь подменяла подлинник копией.
Но сразу после июньских событий игуменья Богородицкой обители отправилась на покой. Куда именно — неизвестно.
Другие зацепились за рассказы Стояна о старообрядцах. Известно, что те в начале прошлого века активно скупали иконы дониконовского письма. Заподозрили некую Аграфену Шамову — вдову богатого казанского купца. Она придерживалась старой веры и якобы заказала похищение образа.
Чтобы проверить эту версию, в город инкогнито прибыл начальник Московской сыскной полиции Аркадий Кошко. В профессиональной среде его называли "русским Шерлоком Холмсом". Однако никаких улик против Шамовой и ее окружения не выявили.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казани
Верующие в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казани - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующие в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казани
Старообрядческая история получила продолжение через несколько десятилетий. В 1960-м Русская православная церковь за границей узнала о некоем британском коллекционере. У того хранилась "древняя Казанская икона Богоматери, весьма походившая на подлинную". Этот человек утверждал, что святыню доставили в Европу соратники генерала Врангеля. Священники пытались ее выкупить, но в какой-то момент антиквар как в воду канул.
А полвека спустя папа римский Иоанн Павел II пожелал передать РПЦ образ Казанской Богоматери. Удивительным образом икона попала в покои понтифика из частной коллекции. К сожалению, это была лишь реплика XVIII столетия.
"Подлинником" тоже могла бы оказаться одна из многочисленных копий святыни. Однако проверить это нельзя — экспертиз и сравнительных анализов тогда не проводили. Поэтому до сих пор вопрос о судьбе Казанской иконы — тайна за семью печатями.
Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
"Итальянский след". Какую загадку оставили в церкви Покрова на Нерли
14 октября, 08:00
 
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