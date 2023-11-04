https://ria.ru/20231104/svyatynya-1907291593.html

"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня

"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня - РИА Новости, 04.11.2023

"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня

Православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери. История одной из наиболее почитаемых святынь окутана тайной. Чудесным образом появившись в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T08:00

2023-11-04T08:00

2023-11-04T08:14

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери. История одной из наиболее почитаемых святынь окутана тайной. Чудесным образом появившись в Казани, она спустя триста лет так же загадочно исчезла. О том, что могло случиться c реликвией, — в материале РИА Новости."Знакомый попросил"До революции больше всего храмов в России посвящали именно Казанской иконе. В середине позапрошлого столетия этот образ стал настолько популярным, что практически в каждом доме был его дешевый бумажный вариант.По церковному преданию, в 1579-м в Казани, после страшного пожара, десятилетняя местная жительница Матрена после видения ей Девы Марии нашла на одном из пепелищ завернутую в ткань икону.Образ не раз помогал русскому народу в решающие моменты истории. Сопровождал ополчение Минина и Пожарского в 1612-м. Перед ним в канун Полтавской битвы молился Петр Великий.Говорили: Россию охраняют две Богоматери: с запада — Смоленская, с востока — Казанская. Реликвия хранилась в городе на Волге, в Богородицком монастыре.В 1904-м у паломников была уникальная возможность — поклониться обеим святыням одновременно. В конце июня в обитель на несколько дней привезли Смоленский образ. Газеты писали о торжественных богослужениях, нескончаемом потоке пилигримов и беспрецедентных мерах безопасности.Однако 29 июня произошло ужасное: монастырские ворота взломали, замки на дверях собора спилили, Казанская икона исчезла.Насельницы перешептывались о криках "Караул! Жулики!", раздававшихся ночью. По городу поползли слухи о странном молодом человеке, часами простаивавшем перед реликвией. Припоминали: он же приставал к инокиням со словами "Здравствуйте, серафимочки".К расследованию приступили незамедлительно. Первый задержанный, монастырский сторож Федор Захаров (именно он кричал "Караул!") сообщил: около часа ночи появились четверо неизвестных, схватили старика и, угрожая револьвером, заперли в подвале.Казанский губернатор пообещал награду за любые сведения о пропаже. Местный купец Попрядухин, чей дом примыкал к Богородицкой обители, обнаружил у себя в саду куски дорогой ткани и несколько жемчужин.Полиция вышла на некоего ювелира Николая Максимова: за день до кражи он приобрел в ремесленной лавке большие разжимные щипцы — "для своих знакомых". А расплатился за них горстью жемчуга — такого же, как из сада Попрядухина.Срочная депеша из столицы проинформировала: дело взял на контроль лично император Николай II. И уже 3 июля "знакомых" Максимова схватили.Из огня да в полымяЭто были 29-летний Ананий Комов и 28-летний Варфоломей Стоян (Чайкин) — известные "клюквенники", то есть воры, специализирующиеся на церковных ценностях. На их съемной квартире провели обыск: изъяли 205 жемчужин, почти сотню кусков золота и серебра — явно от риз, около 500 драгоценных камней.Нашлись и те самые щипцы. Экспертиза показала: именно ими взломали монастырские двери. Однако главный вопрос — где Казанская икона — так и оставался без ответа. Стоян постоянно менял показания. И с усмешкой отвечал: "Вы все узнаете в суде".Слушания начались в конце ноября. Город кипел от негодования. Люди требовали выдать "богохульников" для народной расправы. Здание суда взяли под охрану конная и пешая полиция. В зал заседаний можно было попасть лишь по специальным пропускам. Цена на них доходила до 25 рублей.Стоян вел себя вызывающе: то "припоминал", что продал икону старообрядцам, то уверял, что надежно спрятал ее. Спустя три дня наконец сознался: "Разрубил и сжег". Это подтвердила девятилетняя Евгения Кучерова, дочь сожительницы подсудимого.Девочка якобы собственными глазами видела, как Стоян кромсал топором святые образа, а доски кидал в печь. В материалах дела фигурировала одна интересная улика — обугленный кусочек дерева с надписью "Спас Нерукотворный".Суд признал Стояна и Комова виновными в краже и, к великому сожалению многих, уничтожении Казанской святыни. Обоим дали по 12 лет каторги."С пепелища пришла и в огонь ушла" — повторяли на улицах в те дни. Но многие наотрез отказывались верить результатам расследования.Британский следВо-первых, смущала та самая надпись "Спас Нерукотворный": ее никак не могло быть на иконе Богородицы. Это увязали с расхожей легендой. Дескать, настоятельница монастыря на ночь подменяла подлинник копией.Но сразу после июньских событий игуменья Богородицкой обители отправилась на покой. Куда именно — неизвестно.Другие зацепились за рассказы Стояна о старообрядцах. Известно, что те в начале прошлого века активно скупали иконы дониконовского письма. Заподозрили некую Аграфену Шамову — вдову богатого казанского купца. Она придерживалась старой веры и якобы заказала похищение образа.Чтобы проверить эту версию, в город инкогнито прибыл начальник Московской сыскной полиции Аркадий Кошко. В профессиональной среде его называли "русским Шерлоком Холмсом". Однако никаких улик против Шамовой и ее окружения не выявили.Старообрядческая история получила продолжение через несколько десятилетий. В 1960-м Русская православная церковь за границей узнала о некоем британском коллекционере. У того хранилась "древняя Казанская икона Богоматери, весьма походившая на подлинную". Этот человек утверждал, что святыню доставили в Европу соратники генерала Врангеля. Священники пытались ее выкупить, но в какой-то момент антиквар как в воду канул.А полвека спустя папа римский Иоанн Павел II пожелал передать РПЦ образ Казанской Богоматери. Удивительным образом икона попала в покои понтифика из частной коллекции. К сожалению, это была лишь реплика XVIII столетия."Подлинником" тоже могла бы оказаться одна из многочисленных копий святыни. Однако проверить это нельзя — экспертиз и сравнительных анализов тогда не проводили. Поэтому до сих пор вопрос о судьбе Казанской иконы — тайна за семью печатями.

https://ria.ru/20231014/pokrov-1902597885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, казань, европа, николай i, шерлок холмс, павел i, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение