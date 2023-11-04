"Разрубили или сожгли". Куда пропала самая почитаемая в России святыня
Ученые до сих пор ищут следы Казанской иконы Богоматери
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери. История одной из наиболее почитаемых святынь окутана тайной. Чудесным образом появившись в Казани, она спустя триста лет так же загадочно исчезла. О том, что могло случиться c реликвией, — в материале РИА Новости.
"Знакомый попросил"
До революции больше всего храмов в России посвящали именно Казанской иконе. В середине позапрошлого столетия этот образ стал настолько популярным, что практически в каждом доме был его дешевый бумажный вариант.
По церковному преданию, в 1579-м в Казани, после страшного пожара, десятилетняя местная жительница Матрена после видения ей Девы Марии нашла на одном из пепелищ завернутую в ткань икону.
Образ не раз помогал русскому народу в решающие моменты истории. Сопровождал ополчение Минина и Пожарского в 1612-м. Перед ним в канун Полтавской битвы молился Петр Великий.
Говорили: Россию охраняют две Богоматери: с запада — Смоленская, с востока — Казанская. Реликвия хранилась в городе на Волге, в Богородицком монастыре.
В 1904-м у паломников была уникальная возможность — поклониться обеим святыням одновременно. В конце июня в обитель на несколько дней привезли Смоленский образ. Газеты писали о торжественных богослужениях, нескончаемом потоке пилигримов и беспрецедентных мерах безопасности.
© Фото : предоставлено пресс-службой Казанской и Татарстанской митрополииКазанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Казанской и Татарстанской митрополии
Казанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века
Однако 29 июня произошло ужасное: монастырские ворота взломали, замки на дверях собора спилили, Казанская икона исчезла.
Насельницы перешептывались о криках "Караул! Жулики!", раздававшихся ночью. По городу поползли слухи о странном молодом человеке, часами простаивавшем перед реликвией. Припоминали: он же приставал к инокиням со словами "Здравствуйте, серафимочки".
К расследованию приступили незамедлительно. Первый задержанный, монастырский сторож Федор Захаров (именно он кричал "Караул!") сообщил: около часа ночи появились четверо неизвестных, схватили старика и, угрожая револьвером, заперли в подвале.
Казанский губернатор пообещал награду за любые сведения о пропаже. Местный купец Попрядухин, чей дом примыкал к Богородицкой обители, обнаружил у себя в саду куски дорогой ткани и несколько жемчужин.
© Пресс-служба государственного музея-заповедника „Павловск”Икона "Казанская Божья матерь" — один из экспонатов Эрмитажа, числящийся в розыске
Икона "Казанская Божья матерь" — один из экспонатов Эрмитажа, числящийся в розыске
Полиция вышла на некоего ювелира Николая Максимова: за день до кражи он приобрел в ремесленной лавке большие разжимные щипцы — "для своих знакомых". А расплатился за них горстью жемчуга — такого же, как из сада Попрядухина.
Срочная депеша из столицы проинформировала: дело взял на контроль лично император Николай II. И уже 3 июля "знакомых" Максимова схватили.
Из огня да в полымя
Это были 29-летний Ананий Комов и 28-летний Варфоломей Стоян (Чайкин) — известные "клюквенники", то есть воры, специализирующиеся на церковных ценностях. На их съемной квартире провели обыск: изъяли 205 жемчужин, почти сотню кусков золота и серебра — явно от риз, около 500 драгоценных камней.
Нашлись и те самые щипцы. Экспертиза показала: именно ими взломали монастырские двери. Однако главный вопрос — где Казанская икона — так и оставался без ответа. Стоян постоянно менял показания. И с усмешкой отвечал: "Вы все узнаете в суде".
Слушания начались в конце ноября. Город кипел от негодования. Люди требовали выдать "богохульников" для народной расправы. Здание суда взяли под охрану конная и пешая полиция. В зал заседаний можно было попасть лишь по специальным пропускам. Цена на них доходила до 25 рублей.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПраздник Казанской иконы Божией матери в городах России
Праздник Казанской иконы Божией матери в городах России
Стоян вел себя вызывающе: то "припоминал", что продал икону старообрядцам, то уверял, что надежно спрятал ее. Спустя три дня наконец сознался: "Разрубил и сжег". Это подтвердила девятилетняя Евгения Кучерова, дочь сожительницы подсудимого.
Девочка якобы собственными глазами видела, как Стоян кромсал топором святые образа, а доски кидал в печь. В материалах дела фигурировала одна интересная улика — обугленный кусочек дерева с надписью "Спас Нерукотворный".
Суд признал Стояна и Комова виновными в краже и, к великому сожалению многих, уничтожении Казанской святыни. Обоим дали по 12 лет каторги.
"С пепелища пришла и в огонь ушла" — повторяли на улицах в те дни. Но многие наотрез отказывались верить результатам расследования.
© AP Photo / Massimo SambucettiПапа Иоанн Павел II передает икону Казанской Божией матери кардиналу Вальтеру Касперу
© AP Photo / Massimo Sambucetti
Папа Иоанн Павел II передает икону Казанской Божией матери кардиналу Вальтеру Касперу
Британский след
Во-первых, смущала та самая надпись "Спас Нерукотворный": ее никак не могло быть на иконе Богородицы. Это увязали с расхожей легендой. Дескать, настоятельница монастыря на ночь подменяла подлинник копией.
Но сразу после июньских событий игуменья Богородицкой обители отправилась на покой. Куда именно — неизвестно.
Другие зацепились за рассказы Стояна о старообрядцах. Известно, что те в начале прошлого века активно скупали иконы дониконовского письма. Заподозрили некую Аграфену Шамову — вдову богатого казанского купца. Она придерживалась старой веры и якобы заказала похищение образа.
Чтобы проверить эту версию, в город инкогнито прибыл начальник Московской сыскной полиции Аркадий Кошко. В профессиональной среде его называли "русским Шерлоком Холмсом". Однако никаких улик против Шамовой и ее окружения не выявили.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казани
Верующие в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казани
Старообрядческая история получила продолжение через несколько десятилетий. В 1960-м Русская православная церковь за границей узнала о некоем британском коллекционере. У того хранилась "древняя Казанская икона Богоматери, весьма походившая на подлинную". Этот человек утверждал, что святыню доставили в Европу соратники генерала Врангеля. Священники пытались ее выкупить, но в какой-то момент антиквар как в воду канул.
А полвека спустя папа римский Иоанн Павел II пожелал передать РПЦ образ Казанской Богоматери. Удивительным образом икона попала в покои понтифика из частной коллекции. К сожалению, это была лишь реплика XVIII столетия.
"Подлинником" тоже могла бы оказаться одна из многочисленных копий святыни. Однако проверить это нельзя — экспертиз и сравнительных анализов тогда не проводили. Поэтому до сих пор вопрос о судьбе Казанской иконы — тайна за семью печатями.