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Военные начали строительство церкви и мечети под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.11.2023
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Религия
 
06:14 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/stroitelstvo-1907360982.html
Военные начали строительство церкви и мечети под Красным Лиманом
Военные начали строительство церкви и мечети под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.11.2023
Военные начали строительство церкви и мечети под Красным Лиманом
Военнослужащие Центрального военного округа начали строительство полевого православного храма и мечети на передовой под Красным Лиманом в зоне специальной... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:14
2023-11-04T06:14
религия
георгий победоносец
россия
красный лиман
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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа начали строительство полевого православного храма и мечети на передовой под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ближайшее время в позиционном районе подразделения будут построены полевые храм и мечеть для верующих военнослужащих. На храмовой стройке по личному желанию работают военнослужащие, сменившиеся с позиций на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении СВО", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что военнослужащие, исповедующие православие, оказывают помощь товарищам, исповедующим ислам, в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане помогают своим боевым братьям выбрать и уложить лучшие природные камни для полевого храма имени Георгия Победоносца. "Совместная работа военнослужащих разных вероисповеданий позволяет сплотить воинские коллективы, повысить боевой дух и укрепить взаимосвязь внутри коллектива", - отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231012/poligon-1902160809.html
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георгий победоносец, россия, красный лиман
Религия, Георгий Победоносец, Россия, Красный Лиман
Военные начали строительство церкви и мечети под Красным Лиманом

Военные ЦВО начали строить церковь и мечеть на передовой под Красным Лиманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный ЦВО на боевой позиции
Военный ЦВО на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный ЦВО на боевой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа начали строительство полевого православного храма и мечети на передовой под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"В ближайшее время в позиционном районе подразделения будут построены полевые храм и мечеть для верующих военнослужащих. На храмовой стройке по личному желанию работают военнослужащие, сменившиеся с позиций на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении СВО", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что военнослужащие, исповедующие православие, оказывают помощь товарищам, исповедующим ислам, в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане помогают своим боевым братьям выбрать и уложить лучшие природные камни для полевого храма имени Георгия Победоносца.
"Совместная работа военнослужащих разных вероисповеданий позволяет сплотить воинские коллективы, повысить боевой дух и укрепить взаимосвязь внутри коллектива", - отметили в Минобороны РФ.
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РелигияГеоргий ПобедоносецРоссияКрасный Лиман
 
 
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