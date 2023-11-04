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В Каменске-Уральском открыли стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 04.11.2023
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12:38 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/stela-1907408109.html
В Каменске-Уральском открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Каменске-Уральском открыли стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 04.11.2023
В Каменске-Уральском открыли стелу "Город трудовой доблести"
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Каменске-Уральском в Свердловской области в День народного единства, сообщил департамент информационной политики... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:38
2023-11-04T12:38
общество
каменск-уральский
россия
свердловская область
евгений куйвашев
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Каменске-Уральском в Свердловской области в День народного единства, сообщил департамент информационной политики региона. "Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День народного единства вместе с сотнями уральцев принял участие в открытии стелы "Город трудовой доблести" в Каменске-Уральском", – следует из сообщения. Мемориальный комплекс размещен на площади Ленинского Комсомола – центральной площади города, место установки было определено по результатам общественного голосования. Стела высотой более 25 метров выполнена из металла, ее лицевые грани облицованы стеклом, на мемориале размещены фотографии военного времени. Архитектурную композицию дополняют пилоны и два фонтана, отмечают в департаменте. Статус "Город трудовой доблести" присвоен Каменску-Уральскому в 2021 году президентом России Владимиром Путиным. Каменск-Уральский – третий город Среднего Урала, в котором установлена стела, увековечивающая трудовой подвиг его жителей в годы Великой Отечественной войны. Ранее стелы были открыты в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
https://ria.ru/20230925/kamen-1898428136.html
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общество, каменск-уральский, россия, свердловская область, евгений куйвашев, владимир путин
Общество, Каменск-Уральский, Россия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, Владимир Путин
В Каменске-Уральском открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Каменске-Уральском 4 ноября открыли стелу "Город трудовой доблести"

© Фото : официальный портал Каменска-УральскогоОткрытие стелы "Город трудовой доблести" в Каменске-Уральском в Свердловской области в День народного единства
Открытие стелы Город трудовой доблести в Каменске-Уральском в Свердловской области в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : официальный портал Каменска-Уральского
Открытие стелы "Город трудовой доблести" в Каменске-Уральском в Свердловской области в День народного единства
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Каменске-Уральском в Свердловской области в День народного единства, сообщил департамент информационной политики региона.
«
"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День народного единства вместе с сотнями уральцев принял участие в открытии стелы "Город трудовой доблести" в Каменске-Уральском", – следует из сообщения.
Мемориальный комплекс размещен на площади Ленинского Комсомола – центральной площади города, место установки было определено по результатам общественного голосования. Стела высотой более 25 метров выполнена из металла, ее лицевые грани облицованы стеклом, на мемориале размещены фотографии военного времени. Архитектурную композицию дополняют пилоны и два фонтана, отмечают в департаменте.
Статус "Город трудовой доблести" присвоен Каменску-Уральскому в 2021 году президентом России Владимиром Путиным. Каменск-Уральский – третий город Среднего Урала, в котором установлена стела, увековечивающая трудовой подвиг его жителей в годы Великой Отечественной войны. Ранее стелы были открыты в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
Церемония закладки первого камня стелы Город трудовой доблести в Астрахани - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Камень заложили на месте стелы "Астрахань — город трудовой доблести"
25 сентября, 10:20
 
ОбществоКаменск-УральскийРоссияСвердловская областьЕвгений КуйвашевВладимир Путин
 
 
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