https://ria.ru/20231104/ssha-1907358378.html

В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета

В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета - РИА Новости, 04.11.2023

В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета

Ребенок младше пяти лет в Лас-Вегасе попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашел на площадке в детском... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T04:47

2023-11-04T04:47

2023-11-04T04:48

лас-вегас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_6eecc8d32d4c2302a4ef618a9f8a4bd6.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ребенок младше пяти лет в Лас-Вегасе попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашел на площадке в детском саду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. По информации правоохранителей, ранее подросток открыл огонь из пистолета в городском автобусе, был ранен мужчина. Подозреваемый выбросил оружие на территории детского сада, где его нашел маленький ребенок. "Он нашел пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил", - приводит агентство слова полицейского. Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Мужчина, который получил ранение в автобусе, также попал в больницу, он в стабильном состоянии. Подростка, который устроил стрельбу и выбросил пистолет, задержали.

https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html

лас-вегас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лас-вегас