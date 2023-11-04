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В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета
В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета - РИА Новости, 04.11.2023
В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета
Ребенок младше пяти лет в Лас-Вегасе попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашел на площадке в детском... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T04:47
2023-11-04T04:47
2023-11-04T04:48
лас-вегас
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ребенок младше пяти лет в Лас-Вегасе попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашел на площадке в детском саду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. По информации правоохранителей, ранее подросток открыл огонь из пистолета в городском автобусе, был ранен мужчина. Подозреваемый выбросил оружие на территории детского сада, где его нашел маленький ребенок. "Он нашел пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил", - приводит агентство слова полицейского. Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Мужчина, который получил ранение в автобусе, также попал в больницу, он в стабильном состоянии. Подростка, который устроил стрельбу и выбросил пистолет, задержали.
https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html
лас-вегас
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лас-вегас
В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета
AP: в США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Ребенок младше пяти лет в Лас-Вегасе попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашел на площадке в детском саду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на полицию.
По информации правоохранителей, ранее подросток открыл огонь из пистолета в городском автобусе, был ранен мужчина. Подозреваемый выбросил оружие на территории детского сада, где его нашел маленький ребенок. "Он нашел пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил", - приводит агентство слова полицейского.
Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Мужчина, который получил ранение в автобусе, также попал в больницу, он в стабильном состоянии.
Подростка, который устроил стрельбу и выбросил пистолет, задержали.
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек