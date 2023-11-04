Рейтинг@Mail.ru
В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 04.11.2023 (обновлено: 04:48 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/ssha-1907358378.html
В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета
В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета - РИА Новости, 04.11.2023
В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета
Ребенок младше пяти лет в Лас-Вегасе попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашел на площадке в детском... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T04:47
2023-11-04T04:48
лас-вегас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_6eecc8d32d4c2302a4ef618a9f8a4bd6.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ребенок младше пяти лет в Лас-Вегасе попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашел на площадке в детском саду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. По информации правоохранителей, ранее подросток открыл огонь из пистолета в городском автобусе, был ранен мужчина. Подозреваемый выбросил оружие на территории детского сада, где его нашел маленький ребенок. "Он нашел пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил", - приводит агентство слова полицейского. Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Мужчина, который получил ранение в автобусе, также попал в больницу, он в стабильном состоянии. Подростка, который устроил стрельбу и выбросил пистолет, задержали.
https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_119:0:1882:1322_1920x0_80_0_0_285a8a495611535c0587fff8fbf1d8af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лас-вегас
Лас-Вегас
В США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета

AP: в США ребенок попал в больницу, выстрелив из найденного в детсаду пистолета

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ребенок младше пяти лет в Лас-Вегасе попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашел на площадке в детском саду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
По информации правоохранителей, ранее подросток открыл огонь из пистолета в городском автобусе, был ранен мужчина. Подозреваемый выбросил оружие на территории детского сада, где его нашел маленький ребенок. "Он нашел пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил", - приводит агентство слова полицейского.
Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Мужчина, который получил ранение в автобусе, также попал в больницу, он в стабильном состоянии.
Подростка, который устроил стрельбу и выбросил пистолет, задержали.
Полицейская машина, США - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В результате стрельбы в Вирджинии пострадали пять человек
24 сентября, 06:55
 
Лас-Вегас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала