https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907428964.html

Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона - РИА Новости, 04.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбила 9 снарядов РСЗО HIMARS и 43 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:22

2023-11-04T14:22

2023-11-04T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбила 9 снарядов РСЗО HIMARS и 43 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской народной республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14965 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231104/vsu-1907428477.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, харьковская область