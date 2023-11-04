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Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907428964.html
Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона - РИА Новости, 04.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбила 9 снарядов РСЗО HIMARS и 43 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:22
2023-11-04T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбила 9 снарядов РСЗО HIMARS и 43 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской народной республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14965 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231104/vsu-1907428477.html
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безопасность, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область
Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 43 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбила 9 снарядов РСЗО HIMARS и 43 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской народной республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14965 единиц специальной военной автомобильной техники.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская область
 
 
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