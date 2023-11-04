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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 04.11.2023 (обновлено: 14:23 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907428362.html
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.11.2023
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили за сутки пять атак украинских военных на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:18
2023-11-04T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
киев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за сутки пять атак украинских военных на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Уничтожено до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении российская группировка войск ударами авиации и огнем артиллерии отразила пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесла огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Киев
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: потери Киева на Запорожском направлении составили до 30 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за сутки пять атак украинских военных на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"Уничтожено до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на запорожском направлении российская группировка войск ударами авиации и огнем артиллерии отразила пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесла огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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