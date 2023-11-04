https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907428362.html

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.11.2023

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили за сутки пять атак украинских военных на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:18

2023-11-04T14:18

2023-11-04T14:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

киев

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за сутки пять атак украинских военных на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Уничтожено до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении российская группировка войск ударами авиации и огнем артиллерии отразила пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесла огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, киев