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ВСУ потеряли до 140 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 04.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 04.11.2023 (обновлено: 14:19 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907427877.html
ВСУ потеряли до 140 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 140 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 04.11.2023
ВСУ потеряли до 140 военных на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 140 военнослужащих и 15 единиц техники ВСУ, включая 1 танк Leopard, сообщили в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:17
2023-11-04T14:19
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 140 военнослужащих и 15 единиц техники ВСУ, включая 1 танк Leopard, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки в ДНР."Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк "Леопард", две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Ураган", две гаубицы "МСТА-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США "AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231104/vsu-1907428477.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 140 военных на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 140 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 140 военнослужащих и 15 единиц техники ВСУ, включая 1 танк Leopard, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
"Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк "Леопард", две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Ураган", две гаубицы "МСТА-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США "AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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