https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907427877.html

ВСУ потеряли до 140 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 140 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 04.11.2023

ВСУ потеряли до 140 военных на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 140 военнослужащих и 15 единиц техники ВСУ, включая 1 танк Leopard, сообщили в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:17

2023-11-04T14:17

2023-11-04T14:19

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

в мире

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 140 военнослужащих и 15 единиц техники ВСУ, включая 1 танк Leopard, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки в ДНР."Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк "Леопард", две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Ураган", две гаубицы "МСТА-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США "AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231104/vsu-1907428477.html

россия

сша

клещеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, клещеевка, донецкая народная республика