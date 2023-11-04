https://ria.ru/20231104/sobyanin-1907373041.html

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что этот праздник призывает к сплочённости перед лицом РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:19

2023-11-04T09:19

2023-11-04T09:19

общество

москва

сергей собянин

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что этот праздник призывает к сплочённости перед лицом испытаний. "С Днём народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплочённости перед лицом испытаний... Мы — вместе. Мы — едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны", - написал Собянин.Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, сергей собянин, день народного единства