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Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
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09:19 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/sobyanin-1907373041.html
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что этот праздник призывает к сплочённости перед лицом РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:19
2023-11-04T09:19
общество
москва
сергей собянин
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что этот праздник призывает к сплочённости перед лицом испытаний. "С Днём народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплочённости перед лицом испытаний... Мы — вместе. Мы — едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны", - написал Собянин.Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
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общество, москва, сергей собянин, день народного единства
Общество, Москва, Сергей Собянин, День народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин: День народного единства призывает к сплоченности перед лицом испытаний

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что этот праздник призывает к сплочённости перед лицом испытаний.
"С Днём народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплочённости перед лицом испытаний... Мы — вместе. Мы — едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны", - написал Собянин.
Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
День народного единства в России
00:40
 
ОбществоМоскваСергей СобянинДень народного единства
 
 
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