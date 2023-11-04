https://ria.ru/20231104/sobyanin-1907373041.html
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что этот праздник призывает к сплочённости перед лицом РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:19
2023-11-04T09:19
2023-11-04T09:19
общество
москва
сергей собянин
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что этот праздник призывает к сплочённости перед лицом испытаний. "С Днём народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплочённости перед лицом испытаний... Мы — вместе. Мы — едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны", - написал Собянин.Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2cde709cdec62ee49d8acbbd7567da9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, день народного единства
Общество, Москва, Сергей Собянин, День народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин: День народного единства призывает к сплоченности перед лицом испытаний
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале
жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что этот праздник призывает к сплочённости перед лицом испытаний.
"С Днём народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплочённости перед лицом испытаний... Мы — вместе. Мы — едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны", - написал Собянин.
Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
День народного единства в России