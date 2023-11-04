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Глава ВОЗ потрясен сообщениями об атаках на "скорые" в секторе Газа

Глава ВОЗ потрясен сообщениями об атаках на "скорые" в секторе Газа - РИА Новости, 04.11.2023

Глава ВОЗ потрясен сообщениями об атаках на "скорые" в секторе Газа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что потрясен сведениями об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа и... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T00:24

2023-11-04T00:24

2023-11-04T00:24

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что потрясен сведениями об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа и призвал "всегда защищать" медработников и их пациентов. В пятницу Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли. "Чрезвычайно потрясен сообщениями о нападениях на машины скорой помощи, эвакуирующих пациентов, недалеко от больницы Эш-Шифа в (секторе) Газа, что привело к гибели, ранениям и разрушениям. Мы вновь повторяем: пациенты, работники здравоохранения, учреждения и машины скорой помощи должны быть защищены всегда", - написал он в соцсети X. Гебрейесус также вновь призвал к немедленному прекращению огня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231104/bezhentsy-1907348257.html

https://ria.ru/20231103/afp-1907314118.html

https://ria.ru/20231103/gumpauzy-1907289015.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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Пострадавшие в больнице Газы Скорая помощь без перерыва привозит новых пострадавших в переполненные больницы Газы «Смертный приговор больным и раненым», — так в ВОЗ ранее охарактеризовали требование Израиля об эвакуации больниц с севера Газы. В организации также призвали пропустить в анклав гуманитарный груз с медицинскими материалами, топливом, водой и продуктами питания через контролируемый Египтом КПП «Рафах». Власти Израиля заявили, что уже возобновили подачу воды в Газу, однако сотрудники гуманитарных организаций пока не подтвердили эту информацию. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что 2023-11-04T00:24 true PT1M48S

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире