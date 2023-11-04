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Силуанов не смог достать золотой слиток из куба - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
14:59 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/siluanov-1907436102.html
Силуанов не смог достать золотой слиток из куба
Силуанов не смог достать золотой слиток из куба - РИА Новости, 04.11.2023
Силуанов не смог достать золотой слиток из куба
Глава Минфина РФ Антон Силуанов не смог достать одной рукой символический золотой слиток из стеклянного куба на стенде министерства на выставке "Россия". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:59
2023-11-04T14:59
выставка-форум "россия"
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов не смог достать одной рукой символический золотой слиток из стеклянного куба на стенде министерства на выставке "Россия". На стенде Минфина на выставке "Россия" можно попробовать достать из куба золотой слиток, передает корреспондент РИА Новости. Силуанов предпринял три попытки, но вышло неудачно. "Третья попытка", - сказал министр. Но она тоже не увенчалась успехом. Международная выставка-форум " Россия " проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения. Министр в субботу принял участие в церемонии открытия стенда Минфина на выставке "Россия". На стенде помимо развлекательной программы много полезной информации, например, о том, как сохранить и приумножить свои средства.
https://ria.ru/20231104/rosneft-1907397734.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов не смог достать золотой слиток из куба

Силуанов не смог достать одной рукой символический слиток из стеклянного куба

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина"
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Родина
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов не смог достать одной рукой символический золотой слиток из стеклянного куба на стенде министерства на выставке "Россия".
На стенде Минфина на выставке "Россия" можно попробовать достать из куба золотой слиток, передает корреспондент РИА Новости.
Международная выставка-форум Россия
Гости выставки "Россия" на ВДНХ смогут добыть нефть
11:36
Силуанов предпринял три попытки, но вышло неудачно.
"Третья попытка", - сказал министр. Но она тоже не увенчалась успехом.
Международная выставка-форум " Россия " проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.
Министр в субботу принял участие в церемонии открытия стенда Минфина на выставке "Россия".
На стенде помимо развлекательной программы много полезной информации, например, о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Стенд Ростеха на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
Посетители экспозиций "Ростеха" на ВДНХ смогут собрать свой самолет
11:06
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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