https://ria.ru/20231104/siluanov-1907436102.html

Силуанов не смог достать золотой слиток из куба

Силуанов не смог достать золотой слиток из куба - РИА Новости, 04.11.2023

Силуанов не смог достать золотой слиток из куба

Глава Минфина РФ Антон Силуанов не смог достать одной рукой символический золотой слиток из стеклянного куба на стенде министерства на выставке "Россия". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:59

2023-11-04T14:59

2023-11-04T14:59

выставка-форум "россия"

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов не смог достать одной рукой символический золотой слиток из стеклянного куба на стенде министерства на выставке "Россия". На стенде Минфина на выставке "Россия" можно попробовать достать из куба золотой слиток, передает корреспондент РИА Новости. Силуанов предпринял три попытки, но вышло неудачно. "Третья попытка", - сказал министр. Но она тоже не увенчалась успехом. Международная выставка-форум " Россия " проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения. Министр в субботу принял участие в церемонии открытия стенда Минфина на выставке "Россия". На стенде помимо развлекательной программы много полезной информации, например, о том, как сохранить и приумножить свои средства.

https://ria.ru/20231104/rosneft-1907397734.html

https://ria.ru/20231104/rostekh-1907393265.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)