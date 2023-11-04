https://ria.ru/20231104/sila-1907453412.html

Сила России растет с каждым днем, заявил Песков

Сила России растет с каждым днем, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023

Сила России растет с каждым днем, заявил Песков

Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это важно, чтобы нести свою правду в мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:19

2023-11-04T16:19

2023-11-04T16:56

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это важно, чтобы нести свою правду в мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все, чего мы достигаем, мы достигаем для того, чтобы быть сильными. Каждый из нас должен быть сильным, а если мы вместе все будем сильными, то будет сильной наша страна. Она и есть собственно сильная. И она сейчас проявляет свою силу. Она добавляет каждый день к своей силе новые элементы", - сказал он на марафоне "Знание". Песков отметил, что "мир так устроен, что правда всегда более убедительно звучит из уст сильного". "В том числе из уст сильного государства. И поэтому чтобы нести нашу правду в мир, нам нужно быть сильными, убедительными", - сказал пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия