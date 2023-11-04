https://ria.ru/20231104/sila-1907453412.html
Сила России растет с каждым днем, заявил Песков
Сила России растет с каждым днем, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
Сила России растет с каждым днем, заявил Песков
Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это важно, чтобы нести свою правду в мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:19
2023-11-04T16:19
2023-11-04T16:56
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это важно, чтобы нести свою правду в мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все, чего мы достигаем, мы достигаем для того, чтобы быть сильными. Каждый из нас должен быть сильным, а если мы вместе все будем сильными, то будет сильной наша страна. Она и есть собственно сильная. И она сейчас проявляет свою силу. Она добавляет каждый день к своей силе новые элементы", - сказал он на марафоне "Знание". Песков отметил, что "мир так устроен, что правда всегда более убедительно звучит из уст сильного". "В том числе из уст сильного государства. И поэтому чтобы нести нашу правду в мир, нам нужно быть сильными, убедительными", - сказал пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия
Сила России растет с каждым днем, заявил Песков
Песков: Россия сильная и добавляет к своей силе каждый день новые элементы
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это важно, чтобы нести свою правду в мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, чего мы достигаем, мы достигаем для того, чтобы быть сильными. Каждый из нас должен быть сильным, а если мы вместе все будем сильными, то будет сильной наша страна. Она и есть собственно сильная. И она сейчас проявляет свою силу. Она добавляет каждый день к своей силе новые элементы", - сказал он на марафоне "Знание".
Песков отметил, что "мир так устроен, что правда всегда более убедительно звучит из уст сильного".
"В том числе из уст сильного государства. И поэтому чтобы нести нашу правду в мир, нам нужно быть сильными, убедительными", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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