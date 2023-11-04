https://ria.ru/20231104/shkola-1907411058.html

При ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 12 человек

При ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 12 человек - РИА Новости, 04.11.2023

При ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 12 человек

При израильском ударе по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа погибли по меньшей мере 12 человек, сообщил представитель Минздрава анклава Ашраф аль-Кидра... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:58

2023-11-04T12:58

2023-11-04T14:52

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 4 ноя — РИА Новости. При израильском ударе по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа погибли по меньшей мере 12 человек, сообщил представитель Минздрава анклава Ашраф аль-Кидра телеканалу Al Jazeera."На данный момент двенадцать человек погибли, 54 получили ранения при ударе по школе "Аль-Фахура", — заявил он.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231104/izrail-1907356603.html

https://ria.ru/20231104/khamas-1907394663.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году