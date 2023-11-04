https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html

Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, заявили в МВД

Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, заявили в МВД - РИА Новости, 04.11.2023

Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, заявили в МВД

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, имеет гражданство Сент-Люсии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:33

2023-11-04T14:33

2023-11-04T14:33

происшествия

россия

сент-люсия

москва

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, имеет гражданство Сент-Люсии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где в настоящее время рассматривают вопрос об аресте блогера. Со слов следователя, кроме паспорта гражданина Сент-Люсии, у Шабутдинова есть визы в США, ОАЭ и Италию. По этой причине, обвинение считает, что "обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия". "У него (Шабутдинова) имеется недвижимость в ОАЭ", - уточнил следователь МВД в своих требованиях арестовать блогера. "Он не зарегистрировался, как того требует закон, активно меняет места жительства, что свидетельствует о его возможности скрыться от следствия",- заключил он. В столичной прокуратуре рассказали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. Ранее в ведомстве сообщили, что обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве. Возглавляемый Шабутдиновым образовательный центр "Лайк Центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Так, житель Читы за 250 тысяч рублей купил там курс по предпринимательству, а, когда после двух блоков решил отказаться от него, получил обратно лишь 20 тысяч рублей, хотя при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд РФ указал, что покупатель вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы. Это стало первым дошедшим до этой инстанции спором с продавцом онлайн-курсов, решение стало прецедентным, поскольку все суды должны учитывать позицию Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907353125.html

https://ria.ru/20231103/bloger-1907281053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сент-люсия, москва, аяз шабутдинов