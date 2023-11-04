https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907450936.html

В Москве пожаловались на организацию продажи билетов на "Щелкунчик"

В Москве пожаловались на организацию продажи билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023

В Москве пожаловались на организацию продажи билетов на "Щелкунчик"

Театралы недовольны организацией покупки билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, рассказали они в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:10

2023-11-04T16:10

2023-11-04T17:31

культура

новости культуры

большой театр

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_57ee84daa452adf2fbb67e269c754f33.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Театралы недовольны организацией покупки билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, рассказали они в беседе с РИА Новости."Двенадцать часов (стояли в очереди. — Прим. ред.), с девяти утра", — сообщил один из покупателей на вопрос корреспондента, сколько времени ждали браслеты на покупку билета.С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами вчера была хаотичной. Раньше, по словам покупательницы, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было. Очевидцы отметили, что при получении браслетов ночью документы не проверялись. "В час (ночи. — Прим. ред.) где-то уехали, там быстро уже, просто проходил, руку протягивал, браслет без всяких документов натягивали — и до свидания", — рассказала одна из девушек, стоявшая в очереди.Билеты в бенуар и бельэтаж уже отсутствуют. В администрации Большого при этом сообщили РИА Новости, что информации об эксцессах из-за начала продажи билетов на балет "Щелкунчик" у здания театра нет, ситуацию урегулировали правоохранительные органы."Вчера в течение дня и вечером организацией очереди занимались правоохранительные органы. Сегодня утром продажа билетов началась и идет спокойно, в штатном режиме. Никакой информации об эксцессах у театра нет", — сказали в пресс-службе.При этом на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет "Щелкунчик", их цены варьируют от 15 до 50 тысяч рублей.Из-за сложившейся ситуации сенатор Александр Башкин в разговоре с РИА Новости предложил выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра.Билеты продаются строго по паспорту, но для прохода в кассы необходимо предварительно получить браслет с номером очереди. Продавцы предлагают "комфортный проход в кассу" за 15 тысяч рублей на одного человека.При этом в некоторых объявлениях просят предоплату в 50 процентов. На вопрос о гарантии получения билетов продавец с "Авито" ответил, что ее нет.По его словам, действительно значимое, интересное событие "привлекает к себе, к сожалению, не только достойных людей, искренне интересующихся, любящих искусство". Ранее в кассах театра сообщили РИА Новости, что продажи билетов начались в десять утра. В кассах отметили, что людей запускают по браслетам согласно выработанному ранее алгоритму. Один человек в кассе может купить билет для себя или второго взрослого зрителя — родственника. Если у человека есть несовершеннолетние дети, он также может купить билеты для них. Покупка билета осуществляется по паспорту, подчеркнули в кассах. День продаж наступает после 12 ночи, после чего люди в очереди смогут их получить. Проинформировать по наличию билетов может только кассир очно, добавили в кассах. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" из-за повышенного спроса на спектакль. Согласно графику продаж на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте — с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.

https://ria.ru/20231104/ochered-1907350865.html

https://ria.ru/20230419/teatr-1866401158.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, большой театр, москва