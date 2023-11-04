https://ria.ru/20231104/sanktsii-1907459206.html

В ЕС пообещали представить 12-й пакет санкций против России

В ЕС пообещали представить 12-й пакет санкций против России - РИА Новости, 04.11.2023

В ЕС пообещали представить 12-й пакет санкций против России

Еврокомиссия в ближайшее время представит 12-й пакет санкций против России, сообщила в соцсети Х глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:40

2023-11-04T16:40

2023-11-04T18:58

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еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшее время представит 12-й пакет санкций против России, сообщила в соцсети Х глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, в перечень добавят новые запреты на импорт и экспорт товаров. Кроме того, ограничения коснутся и ужесточения потолка цен на российскую нефть, отметила фон дер Ляйен.Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС сообщала, что Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе представит свои предложения по 12-му пакету санкций против Москвы. При этом обсуждения могут продлиться до конца 2023 года. Агентство Блумберг ранее передавало, что в список новых ограничений могут включить поставки химикатов, применяемых в военных целях технологий, обработанных металлов, товаров из алюминия, изделий для строительства и перевозок, сварочных аппаратов, а также лицензий на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается включение в перечень запрета на импорт российских алмазов. Агентство также сообщало, что 12-й пакет будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций персональные ограничения Евросоюза затронули почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в странах союза, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам дополнительно запретили поездки, что не позволит им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом. После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число введенных ограничительных мер достигло нескольких десятков тысяч. В то же время в США и Европе признают, что негативный эффект от них оказался не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии