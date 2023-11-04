https://ria.ru/20231104/rzhd-1907400194.html
РЖД сделали на выставке "Россия" ликбез от "фиксика"
РЖД сделали на выставке "Россия" ликбез от "фиксика" - РИА Новости, 04.11.2023
РЖД сделали на выставке "Россия" ликбез от "фиксика"
РЖД позвали персонажа мультфильма "Фиксики", который на выставке "Россия" в Москве расскажет детям про железную дорогу, а в другом разделе стенда сделали почту... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:48
2023-11-04T11:48
2023-11-04T11:53
выставка-форум "россия"
общество
технологии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РЖД позвали персонажа мультфильма "Фиксики", который на выставке "Россия" в Москве расскажет детям про железную дорогу, а в другом разделе стенда сделали почту для отправки писем Деду Морозу, сообщили РИА Новости в пресс-службе монополии. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Тут будут стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций. "Для детской аудитории 7-12 лет в качестве сопровождающего для экскурсий, аудиогидов и квеста выбран один из персонажей известного в России мультфильма "Фиксики", в котором рассказывают про технику и технологии простым языком", - сообщили в РЖД. В компании уточнили, что "фиксик" будет говорить на экране. "В разделе пассажирских сервисов, туризма и путешествий в период с ноября по середину января будет представлен натурный макет приемной поезда Деда Мороза", - рассказали в компании. Там будет фотозона с интерьером поезда. "Почта Деда Мороза для отправки писем и открыток прямо со стенда", - также добавили в компании. Каждый день планируется организация прямых трансляций из тех городов, где находится поезд, который везет этого сказочного персонажа.
https://ria.ru/20231104/rosneft-1907397734.html
https://ria.ru/20231104/rostekh-1907393265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, москва, дед мороз, ржд
Выставка-форум "Россия", Общество, Технологии, Россия, Москва, Дед Мороз, РЖД
РЖД сделали на выставке "Россия" ликбез от "фиксика"
РЖД сделали на ВДНХ ликбез от "фиксика" и отправку писем Деду Морозу
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РЖД позвали персонажа мультфильма "Фиксики", который на выставке "Россия" в Москве расскажет детям про железную дорогу, а в другом разделе стенда сделали почту для отправки писем Деду Морозу, сообщили РИА Новости в пресс-службе монополии.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Тут будут стенды и экспозиции регионов России
, министерств, компаний, корпораций.
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"Для детской аудитории 7-12 лет в качестве сопровождающего для экскурсий, аудиогидов и квеста выбран один из персонажей известного в России мультфильма "Фиксики", в котором рассказывают про технику и технологии простым языком", - сообщили в РЖД.
В компании уточнили, что "фиксик" будет говорить на экране.
«
"В разделе пассажирских сервисов, туризма и путешествий в период с ноября по середину января будет представлен натурный макет приемной поезда Деда Мороза", - рассказали в компании.
Там будет фотозона с интерьером поезда. "Почта Деда Мороза для отправки писем и открыток прямо со стенда", - также добавили в компании.
Каждый день планируется организация прямых трансляций из тех городов, где находится поезд, который везет этого сказочного персонажа.
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