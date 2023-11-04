https://ria.ru/20231104/rzhd-1907398620.html
РЖД дадут порулить "Ласточкой" посетителям выставки "Россия"
РЖД дадут порулить "Ласточкой" посетителям выставки "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
РЖД дадут порулить "Ласточкой" посетителям выставки "Россия"
Холдинг РЖД на выставке "Россия" в Москве даст всем желающим порулить на симуляторах поездом "Ласточка" и рассортировать грузовые вагоны на станции, сообщили... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:42
2023-11-04T11:42
2023-11-04T11:42
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Холдинг РЖД на выставке "Россия" в Москве даст всем желающим порулить на симуляторах поездом "Ласточка" и рассортировать грузовые вагоны на станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе монополии. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Тут будут стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций и т.д. Любой желающий сможет попробовать себя в качестве машиниста "Ласточки". РЖД рассказали, что здесь будет тренажёр-симулятор. Разобраться в управлении поможет инструктор. Здесь же для того, чтобы показать взрослым и детям, как идет грузовая работа на железной дороге, установлен игровой симулятор "Сортировочная станция". "Игроку нужно правильно рассортировать вагоны с помощью имитации пульта", - пояснили в РЖД.
https://ria.ru/20231104/rosneft-1907397734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, ржд
Технологии, Москва, Россия, РЖД
РЖД дадут порулить "Ласточкой" посетителям выставки "Россия"
РЖД на ВДНХ дадут порулить "Ласточкой" и рассортировать грузовые вагоны
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Холдинг РЖД на выставке "Россия" в Москве даст всем желающим порулить на симуляторах поездом "Ласточка" и рассортировать грузовые вагоны на станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе монополии.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Тут будут стенды и экспозиции регионов России
, министерств, компаний, корпораций и т.д.
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Любой желающий сможет попробовать себя в качестве машиниста "Ласточки". РЖД рассказали, что здесь будет тренажёр-симулятор. Разобраться в управлении поможет инструктор.
Здесь же для того, чтобы показать взрослым и детям, как идет грузовая работа на железной дороге, установлен игровой симулятор "Сортировочная станция".
"Игроку нужно правильно рассортировать вагоны с помощью имитации пульта", - пояснили в РЖД.
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