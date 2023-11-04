https://ria.ru/20231104/rzhd-1907398620.html

РЖД дадут порулить "Ласточкой" посетителям выставки "Россия"

РЖД дадут порулить "Ласточкой" посетителям выставки "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

РЖД дадут порулить "Ласточкой" посетителям выставки "Россия"

Холдинг РЖД на выставке "Россия" в Москве даст всем желающим порулить на симуляторах поездом "Ласточка" и рассортировать грузовые вагоны на станции, сообщили... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:42

2023-11-04T11:42

2023-11-04T11:42

технологии

москва

россия

ржд

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Холдинг РЖД на выставке "Россия" в Москве даст всем желающим порулить на симуляторах поездом "Ласточка" и рассортировать грузовые вагоны на станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе монополии. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Тут будут стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций и т.д. Любой желающий сможет попробовать себя в качестве машиниста "Ласточки". РЖД рассказали, что здесь будет тренажёр-симулятор. Разобраться в управлении поможет инструктор. Здесь же для того, чтобы показать взрослым и детям, как идет грузовая работа на железной дороге, установлен игровой симулятор "Сортировочная станция". "Игроку нужно правильно рассортировать вагоны с помощью имитации пульта", - пояснили в РЖД.

https://ria.ru/20231104/rosneft-1907397734.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, москва, россия, ржд