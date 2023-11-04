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России нужно показывать свои достижения, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
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16:40 04.11.2023 (обновлено: 17:16 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/rossiya-1907459603.html
России нужно показывать свои достижения, заявил Песков
России нужно показывать свои достижения, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
России нужно показывать свои достижения, заявил Песков
России нужно показывать себя и свои достижения, мы сами внутри страны не всегда о них знаем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:40
2023-11-04T17:16
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. России нужно показывать себя и свои достижения, мы сами внутри страны не всегда о них знаем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам нужно показывать себя, показывать свои достижения, чтобы мы сами о них знали. Мы не всегда знаем о своих достижениях", - сказал Песков.Песков отметил, что значение выставки-форума "Россия" трудно переоценить, и что она является "реинкарнацией идеи ВДНХ, только в новом, современном, эффективном и незаскорузлом виде". Он заявил, что сделать эту реинкарнацию - блестящая идея."Я искренне надеюсь, что большая часть экспозиции так или иначе останется здесь надолго и будет постоянно, динамично обновляться", - добавил Песков.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
России нужно показывать свои достижения, заявил Песков

Песков: России нужно показывать себя и свои достижения

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. России нужно показывать себя и свои достижения, мы сами внутри страны не всегда о них знаем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нам нужно показывать себя, показывать свои достижения, чтобы мы сами о них знали. Мы не всегда знаем о своих достижениях", - сказал Песков.
Песков отметил, что значение выставки-форума "Россия" трудно переоценить, и что она является "реинкарнацией идеи ВДНХ, только в новом, современном, эффективном и незаскорузлом виде". Он заявил, что сделать эту реинкарнацию - блестящая идея.
"Я искренне надеюсь, что большая часть экспозиции так или иначе останется здесь надолго и будет постоянно, динамично обновляться", - добавил Песков.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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