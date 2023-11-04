https://ria.ru/20231104/rossiya-1907368872.html
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума "Россия"
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума "Россия"
В рамках открытия международной выставки-форума "Россия" проходят флешмобы и представления. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:04
2023-11-04T10:04
2023-11-04T10:04
выставка-форум "россия"
россия
выставка-форум "россия"
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В рамках открытия международной выставки-форума "Россия" проходят флешмобы и представления.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума "Россия"
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума "Россия"
2023-11-04T10:04
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PT22M19S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выставка-форум "россия", видео
Выставка-форум "Россия", Россия, Выставка-форум "Россия"
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума "Россия"
В рамках открытия международной выставки-форума "Россия" проходят флешмобы и представления.
2023-11-04T10:04
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PT22M19S
В рамках открытия международной выставки-форума "Россия" проходят флешмобы и представления.