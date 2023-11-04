https://ria.ru/20231104/regiony-1907462044.html
Песков рассказал об интеграции новых регионов
Песков рассказал об интеграции новых регионов - РИА Новости, 04.11.2023
Песков рассказал об интеграции новых регионов
Новые регионы РФ интегрируются, боевые действия это осложняют, но уверен, что в течение нескольких лет эти регионы во всех ипостасях станут российскими, заявил... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:46
2023-11-04T16:46
2023-11-04T17:11
выставка-форум "россия"
дмитрий песков
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новые регионы РФ интегрируются, боевые действия это осложняют, но уверен, что в течение нескольких лет эти регионы во всех ипостасях станут российскими, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Новые регионы стремительно интегрируются во все аспекты нашей жизни. Они идут по тому пути, который уже давно - можно сказать - прошел Крым. Мы уже приобрели определенный опыт. Это позволяет нам обеспечивать более быстрое продвижение новых регионов по этому пути", - сказал Песков на полях выставки-форума "Россия".Песков добавил, что есть "осложняющие моменты в виде продолжающихся боевых действий" в рамках СВО, но тем не менее никто не ждёт, когда они завершатся, и с точки зрения "экономической, финансовой, образовательной, культурной" и с точки зрения безопасности "регионы стремительно интегрируются в страну"."Я убежден, что процесс дальше будет продолжаться очень быстро, и в течение буквально нескольких лет вот эти российские регионы уже во всех ипостасях станут российскими", - добавил Песков.Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231104/rossiya-1907459603.html
https://ria.ru/20231104/peskov-1907461061.html
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дмитрий песков, выставка-форум "россия", вднх, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Дмитрий Песков, Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Песков рассказал об интеграции новых регионов
Песков: новые регионы интегрируются, но боевые действия это осложняют
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новые регионы РФ интегрируются, боевые действия это осложняют, но уверен, что в течение нескольких лет эти регионы во всех ипостасях станут российскими, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Новые регионы стремительно интегрируются во все аспекты нашей жизни. Они идут по тому пути, который уже давно - можно сказать - прошел Крым. Мы уже приобрели определенный опыт. Это позволяет нам обеспечивать более быстрое продвижение новых регионов по этому пути", - сказал Песков на полях выставки-форума "Россия".
России нужно показывать свои достижения, заявил Песков
Песков добавил, что есть "осложняющие моменты в виде продолжающихся боевых действий" в рамках СВО, но тем не менее никто не ждёт, когда они завершатся, и с точки зрения "экономической, финансовой, образовательной, культурной" и с точки зрения безопасности "регионы стремительно интегрируются в страну".
«
"Я убежден, что процесс дальше будет продолжаться очень быстро, и в течение буквально нескольких лет вот эти российские регионы уже во всех ипостасях станут российскими", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин
30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Путин обязательно посетит выставку-форум "Россия", заявил Песков