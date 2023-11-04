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Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада - РИА Новости, 04.11.2023
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16:30 04.11.2023 (обновлено: 18:20 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/reaktsiya-1907456000.html
Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада
Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада - РИА Новости, 04.11.2023
Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада
Реакция России соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада, не должно быть сомнений в твердости и решительности президента РФ... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:30
2023-11-04T18:20
россия
выставка-форум "россия"
дмитрий песков
российское общество "знание"
владимир путин
москва
вднх
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Реакция России соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада, не должно быть сомнений в твердости и решительности президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;Наша реакция соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада. &lt;…&gt; В этом плане ни у кого не должно быть сомнений в твердости, решительности и главное — в способности нашего президента, который является Верховным главнокомандующим&quot;, — сказал он на мероприятии Российского общества &quot;Знание&quot; на международной выставке-форуме &quot;Россия&quot;.На вопрос, как ему удается в сложной ситуации сохранять спокойствие и не терять самообладания, Песков ответил, что это скорее приобретенный навык, а не черта характера. Он признался, что, как и большинство, он прошел период юношеского максимализма.&quot;Но мне посчастливилось в жизни, наверное, встретить главного учителя. Владимира Путина&quot;, — добавил Песков.Он сказал, что Путина никогда не видели неспокойным, несобранным, невнимательным.&quot;Вот поэтому пытаюсь хоть как-то походить на все эти качества&quot;, — отметил он.Песков признался, что не всегда получается, "но, по крайней мере, есть к чему стремиться".
https://ria.ru/20231104/peskov-1907461061.html
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россия, дмитрий песков, российское общество "знание", владимир путин, москва, вднх, выставка-форум "россия", политика
Россия, Выставка-форум "Россия", Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Владимир Путин, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Политика
Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада

Песков: реакция РФ соразмерна тому, как растет беспредел со стороны Запада

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Реакция России соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада, не должно быть сомнений в твердости и решительности президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Наша реакция соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада. <…> В этом плане ни у кого не должно быть сомнений в твердости, решительности и главное — в способности нашего президента, который является Верховным главнокомандующим", — сказал он на мероприятии Российского общества "Знание" на международной выставке-форуме "Россия".

Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Путин обязательно посетит выставку-форум "Россия", заявил Песков
16:42
На вопрос, как ему удается в сложной ситуации сохранять спокойствие и не терять самообладания, Песков ответил, что это скорее приобретенный навык, а не черта характера. Он признался, что, как и большинство, он прошел период юношеского максимализма.
«

"Но мне посчастливилось в жизни, наверное, встретить главного учителя. Владимира Путина", — добавил Песков.

Он сказал, что Путина никогда не видели неспокойным, несобранным, невнимательным.
«

"Вот поэтому пытаюсь хоть как-то походить на все эти качества", — отметил он.

Песков признался, что не всегда получается, "но, по крайней мере, есть к чему стремиться".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Песков рассказал об интеграции новых регионов
16:46
 
Выставка-форум "Россия"РоссияДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"Владимир ПутинМоскваВДНХВыставка-форум "Россия"Политика
 
 
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