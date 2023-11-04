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Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада
Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада - РИА Новости, 04.11.2023
Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада
Реакция России соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада, не должно быть сомнений в твердости и решительности президента РФ... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:30
2023-11-04T16:30
2023-11-04T18:20
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дмитрий песков
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владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Реакция России соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада, не должно быть сомнений в твердости и решительности президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наша реакция соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада. <…> В этом плане ни у кого не должно быть сомнений в твердости, решительности и главное — в способности нашего президента, который является Верховным главнокомандующим", — сказал он на мероприятии Российского общества "Знание" на международной выставке-форуме "Россия".На вопрос, как ему удается в сложной ситуации сохранять спокойствие и не терять самообладания, Песков ответил, что это скорее приобретенный навык, а не черта характера. Он признался, что, как и большинство, он прошел период юношеского максимализма."Но мне посчастливилось в жизни, наверное, встретить главного учителя. Владимира Путина", — добавил Песков.Он сказал, что Путина никогда не видели неспокойным, несобранным, невнимательным."Вот поэтому пытаюсь хоть как-то походить на все эти качества", — отметил он.Песков признался, что не всегда получается, "но, по крайней мере, есть к чему стремиться".
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россия, дмитрий песков, российское общество "знание", владимир путин, москва, вднх, выставка-форум "россия", политика
Россия, Выставка-форум "Россия", Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Владимир Путин, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Политика
Песков прокомментировал реакцию России на беспредел со стороны Запада
Песков: реакция РФ соразмерна тому, как растет беспредел со стороны Запада
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Реакция России соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада, не должно быть сомнений в твердости и решительности президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Наша реакция соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада. <…> В этом плане ни у кого не должно быть сомнений в твердости, решительности и главное — в способности нашего президента, который является Верховным главнокомандующим", — сказал он на мероприятии Российского общества "Знание" на международной выставке-форуме "Россия".
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На вопрос, как ему удается в сложной ситуации сохранять спокойствие и не терять самообладания, Песков ответил, что это скорее приобретенный навык, а не черта характера. Он признался, что, как и большинство, он прошел период юношеского максимализма.
«
"Но мне посчастливилось в жизни, наверное, встретить главного учителя. Владимира Путина", — добавил Песков.
Он сказал, что Путина никогда не видели неспокойным, несобранным, невнимательным.
«
"Вот поэтому пытаюсь хоть как-то походить на все эти качества", — отметил он.
Песков признался, что не всегда получается, "но, по крайней мере, есть к чему стремиться".
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