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В конгрессе заявили об атаке на свидетеля в расследовании против Байдена
В конгрессе заявили об атаке на свидетеля в расследовании против Байдена - РИА Новости, 04.11.2023
В конгрессе заявили об атаке на свидетеля в расследовании против Байдена
Контролируемый Республиканской партией надзорный комитет палаты представителей американского конгресса заявил об атаке на потенциального свидетеля в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T00:29
2023-11-04T00:29
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Контролируемый Республиканской партией надзорный комитет палаты представителей американского конгресса заявил об атаке на потенциального свидетеля в расследовании против президента США Джо Байдена со стороны его сына Хантера Байдена."Хантер Байден и команда его юристов в очередной раз атакуют каждого, кто открыто выступает против Байденов. На этот раз их целью является Тони Бобулински, потенциальный свидетель в нашем расследовании", - говорится в публикации на странице комитета в социальной сети Х. В комитете добавили, что не намерены терпеть запугивание свидетелей. "Истина достаточно скоро станет известна, несмотря на тактики запугивания со стороны команды Байдена", - подчеркнули конгрессмены. В среду надзорный комитет палаты представителей США опубликовал копию чека на 40 тысяч долларов, выписанного в сентябре 2017 года на имя Джо Байдена. По словам председателя комитета, республиканца Джеймса Комера, речь идет о легализованных незаконным путем средствах, полученных из Китая через ряд компаний, принадлежащих членам семьи Байдена, включая сына Хантера и брата Джеймса с его женой Сарой. Сам чек на имя Джо Байдена был выписан именно Сарой Байден с указанием назначения "погашение долга".Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".
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сша, китай, хантер байден, в мире
США, Китай, Хантер Байден, В мире
В конгрессе заявили об атаке на свидетеля в расследовании против Байдена
В конгрессе заявили об атаке на свидетеля в расследовании против Байдена
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Контролируемый Республиканской партией надзорный комитет палаты представителей американского конгресса заявил об атаке на потенциального свидетеля в расследовании против президента США Джо Байдена со стороны его сына Хантера Байдена.
«
"Хантер Байден и команда его юристов в очередной раз атакуют каждого, кто открыто выступает против Байденов. На этот раз их целью является Тони Бобулински, потенциальный свидетель в нашем расследовании", - говорится в публикации на странице комитета в социальной сети Х.
В комитете добавили, что не намерены терпеть запугивание свидетелей. "Истина достаточно скоро станет известна, несмотря на тактики запугивания со стороны команды Байдена", - подчеркнули конгрессмены.
В среду надзорный комитет палаты представителей США опубликовал копию чека на 40 тысяч долларов, выписанного в сентябре 2017 года на имя Джо Байдена. По словам председателя комитета, республиканца Джеймса Комера, речь идет о легализованных незаконным путем средствах, полученных из Китая
через ряд компаний, принадлежащих членам семьи Байдена, включая сына Хантера и брата Джеймса с его женой Сарой. Сам чек на имя Джо Байдена был выписан именно Сарой Байден с указанием назначения "погашение долга".
Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".
СМИ: в ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байдена