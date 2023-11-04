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СМИ узнали о запуске "Хезболлой" по Израилю новой мощной ракеты - РИА Новости, 04.11.2023
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19:25 04.11.2023 (обновлено: 22:35 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/raketa-1907488084.html
СМИ узнали о запуске "Хезболлой" по Израилю новой мощной ракеты
СМИ узнали о запуске "Хезболлой" по Израилю новой мощной ракеты - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ узнали о запуске "Хезболлой" по Израилю новой мощной ракеты
Ливанское движение "Хезболлах" при атаках по Израилю использовало мощную ракету, которая раньше не применялась в боевых действиях, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T19:25
2023-11-04T22:35
в мире
израиль
ливан
россия
владимир путин
наджиб микати
хезболла
хамас
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" при атаках по Израилю использовало мощную ракету, которая раньше не применялась в боевых действиях, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный ливанский источник. "Группировка (движение "Хезболлах" - ред.) выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях... она поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш (деревни на юге Ливана недалеко от границы с Израилем - ред.)", - рассказал агентству неназванный ливанский источник, знакомый с ситуацией. Как отметило агентство, самолеты армии Израиля поразили объекты движения в ответ на атаки по территории страны из Ливана. В последние недели израильские военные и "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/khezbolla-1907439169.html
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в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, наджиб микати, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Владимир Путин, Наджиб Микати, Хезболла, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ узнали о запуске "Хезболлой" по Израилю новой мощной ракеты

Reuters: ливанская "Хезболла" атаковала Израиль новой мощной ракетой

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" при атаках по Израилю использовало мощную ракету, которая раньше не применялась в боевых действиях, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный ливанский источник.
«
"Группировка (движение "Хезболлах" - ред.) выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях... она поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш (деревни на юге Ливана недалеко от границы с Израилем - ред.)", - рассказал агентству неназванный ливанский источник, знакомый с ситуацией.
Военная техника израильской армии - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Израиль заявил, что нанес удары по военным объектам "Хезболлы"
Вчера, 15:12
Как отметило агентство, самолеты армии Израиля поразили объекты движения в ответ на атаки по территории страны из Ливана.
В последние недели израильские военные и "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля
Вчера, 14:20
 
В миреИзраильЛиванРоссияВладимир ПутинНаджиб МикатиХезболлаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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