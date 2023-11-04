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Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники
Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники - РИА Новости, 04.11.2023
Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T19:16
2023-11-04T19:16
2023-11-04T23:48
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россия
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
вднх
москва
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно."Я не знаю. У нас есть ФСИН, они этим занимаются", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли киевских преступников этапировать в мордовские колонии."Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно", — добавил представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вднх, москва, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ВДНХ, Москва, Выставка-форум "Россия"
Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники
Песков: украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно