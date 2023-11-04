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Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники - РИА Новости, 04.11.2023
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19:16 04.11.2023 (обновлено: 23:48 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/prestupniki-1907487519.html
Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники
Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники - РИА Новости, 04.11.2023
Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T19:16
2023-11-04T23:48
выставка-форум "россия"
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно.&quot;Я не знаю. У нас есть ФСИН, они этим занимаются&quot;, — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли киевских преступников этапировать в мордовские колонии.&quot;Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно&quot;, — добавил представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вднх, москва, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ВДНХ, Москва, Выставка-форум "Россия"
Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники

Песков: украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно.
«

"Я не знаю. У нас есть ФСИН, они этим занимаются", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли киевских преступников этапировать в мордовские колонии.

«

"Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно", — добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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Выставка-форум "Россия"РоссияДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ВДНХМоскваВыставка-форум "Россия"
 
 
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