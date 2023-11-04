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Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники

Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники - РИА Новости, 04.11.2023

Песков ответил, где будут отбывать наказание украинские преступники

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T19:16

2023-11-04T19:16

2023-11-04T23:48

выставка-форум "россия"

россия

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

вднх

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все украинские преступники будут отбывать должное наказание там, где нужно."Я не знаю. У нас есть ФСИН, они этим занимаются", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли киевских преступников этапировать в мордовские колонии."Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно", — добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20231104/pobeda-1907472625.html

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россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вднх, москва, выставка-форум "россия"