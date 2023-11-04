https://ria.ru/20231104/predatelstvo-1907439601.html

В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства

В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства - РИА Новости, 04.11.2023

В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал регионы Украины отвергнуть путь цивилизационного предательства, как это сделали в свое время Крым и... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:13

2023-11-04T15:13

2023-11-04T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал регионы Украины отвергнуть путь цивилизационного предательства, как это сделали в свое время Крым и новые субъекты Российской Федерации. "Мы видим, как вслед за Крымом путь нацио­нального и цивилизац­ионного предательства был отвергнут Донбассом, Херсонской и Запорожской областям­и. Нет сомнений, что и другие регионы бы­вшей Украины последу­ют нашему примеру", - написал Константинов в своем Telegram-канале по случаю Дня народного единства. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года. По его словам, сегодня Украина скатилась до установления на ее территории "нацистского американского колониального режима". "Именно забвение уроков нашего прошлого, заветов наших героических предков привели к тому, что оторванные от единого государственного тела, замороченные прозападной пропагандой люди поменяли на чечевичную похлёбку пресловутой "евроинтеграции" свою этническую идентичность, цивилизационную принадлежность: родной язык, отеческую веру, свою историю и национальную гордость", - подчеркнул глава парламента. По его словам, все это позволило превратить украинский народ в "пушечное мясо", используемое "природными врагами для развязывания братоубийственной войны". Константинов подчеркнул, что освободить остатки Украины от "неонацистского и русофобского морока" можно только под знаменем народного единства — "возрождения Русского мира и возвращения в свой цивилизационный дом с западнической чужбины". "При этом мы осознаём, что на полях Украины мы столкнулись не (только - ред.) с бандформированиями преступного киевского режима, а со стоящим за их спиной коллективным Западом", - подчеркнул глава парламента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html

https://ria.ru/20231104/obsuzhdenie-1907374557.html

https://ria.ru/20231104/kontrnastuplenie-1907406321.html

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россия, украина, донбасс, владимир константинов, владимир путин, оон, нато