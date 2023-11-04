https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907411213.html

Львова-Белова поздравила россиян с Днем народного единства

Львова-Белова поздравила россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023

Львова-Белова поздравила россиян с Днем народного единства

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила в Telegram-канале, что народ России всегда объединяется в самые критические... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:58

2023-11-04T12:58

2023-11-04T12:58

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила в Telegram-канале, что народ России всегда объединяется в самые критические моменты, и в этом единстве заключается сила. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года. "Народ России всегда объединяется в самые критические моменты. И в этом единстве - наша сила. Это как в многодетной семье, когда все друг за друга горой - и большие, и маленькие. Где никого не дадут в обиду, защитят во дворе, поделятся всем что есть, вместе поплачут и вместе порадуются. И несмотря на разницу в возрасте и характерах вместе будут счастливыми. Дружбы народов и процветания нашей любимой России! С Днем народного единства!" - сказала Львова-Белова в видеообрущении. Детский омбудсмен отметила, что с одной стороны, этот праздник связан с героическим прошлым, когда российское государство было освобождено от иностранных интервентов благодаря народному ополчению. С другой стороны, подчеркнула Львова-Белова, сегодня эта дата напоминает о любви к Родине, взаимовыручке, традиционных ценностях нашего общества. "О том, что только вместе мы можем преодолеть казалось бы неразрешимые трудности. Наша общая история доказывала это не раз", - дополнила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20231104/volodin-1907369487.html

https://ria.ru/20231104/matvienko-1907365537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мария львова-белова