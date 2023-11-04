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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
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00:14 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/pozdravlenie-1907348383.html
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днём... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T00:14
2023-11-04T00:14
россия
земля
олег кононенко
николай чуб
кузьма минин (сухорукий)
роскосмос
наса
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днём народного единства и выразили уверенность, что россияне справятся со всеми сложностями, видеоролик с поздравлением показала пресс-служба "Роскосмоса". "Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства! Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит её великую историю, и трудится для укрепления и процветания России", - сказал Кононенко. Чуб напомнил, что этот праздник имеет глубокие корни. По его словам, народы России в XVII веке встали в ополчение Рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, смогли объединиться и отстоять суверенитет государства, "избавить нашу Землю от захватчиков, восстановить власть, возродить и укрепить страну". Борисов, в свою очередь, назвал историю России образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, которая вдохновляет граждан трудиться на благо страны. "Уверены, что и сегодня благодаря единству мы справимся со всеми сложностями, продемонстрируем силу духа и преданности идеалам нашего народа. С Днём народного единства!", - сказал космонавт. Кононенко с Чубом и американкой Лорал О"Хара прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на российском корабле "Союз МС-24". Борисов находится на станции с 27 августа, он прилетел на американском Crew Dragon вместе с астронавткой НАСА Жасмин Могбели, астронавтом Европейского космического агентства датчанином Андреасом Могенсеном и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукавой.
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россия, земля, олег кононенко, николай чуб, кузьма минин (сухорукий), роскосмос, наса, европейское космическое агентство
Россия, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Кузьма Минин (Сухорукий), Роскосмос, НАСА, Европейское космическое агентство
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов поздравили россиян с Днем народного единства

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днём народного единства и выразили уверенность, что россияне справятся со всеми сложностями, видеоролик с поздравлением показала пресс-служба "Роскосмоса".
«
"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства! Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит её великую историю, и трудится для укрепления и процветания России", - сказал Кононенко.
Чуб напомнил, что этот праздник имеет глубокие корни. По его словам, народы России в XVII веке встали в ополчение Рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, смогли объединиться и отстоять суверенитет государства, "избавить нашу Землю от захватчиков, восстановить власть, возродить и укрепить страну".
Борисов, в свою очередь, назвал историю России образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, которая вдохновляет граждан трудиться на благо страны.
"Уверены, что и сегодня благодаря единству мы справимся со всеми сложностями, продемонстрируем силу духа и преданности идеалам нашего народа. С Днём народного единства!", - сказал космонавт.
Кононенко с Чубом и американкой Лорал О"Хара прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на российском корабле "Союз МС-24". Борисов находится на станции с 27 августа, он прилетел на американском Crew Dragon вместе с астронавткой НАСА Жасмин Могбели, астронавтом Европейского космического агентства датчанином Андреасом Могенсеном и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукавой.
День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства
2 ноября, 03:18
 
РоссияЗемляОлег КононенкоНиколай ЧубКузьма Минин (Сухорукий)РоскосмосНАСАЕвропейское космическое агентство
 
 
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