Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов поздравили россиян с Днем народного единства
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днём народного единства и выразили уверенность, что россияне справятся со всеми сложностями, видеоролик с поздравлением показала пресс-служба "Роскосмоса".
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"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства! Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит её великую историю, и трудится для укрепления и процветания России", - сказал Кононенко.
Чуб напомнил, что этот праздник имеет глубокие корни. По его словам, народы России в XVII веке встали в ополчение Рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, смогли объединиться и отстоять суверенитет государства, "избавить нашу Землю от захватчиков, восстановить власть, возродить и укрепить страну".
Борисов, в свою очередь, назвал историю России образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, которая вдохновляет граждан трудиться на благо страны.
"Уверены, что и сегодня благодаря единству мы справимся со всеми сложностями, продемонстрируем силу духа и преданности идеалам нашего народа. С Днём народного единства!", - сказал космонавт.
Кононенко с Чубом и американкой Лорал О"Хара прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на российском корабле "Союз МС-24". Борисов находится на станции с 27 августа, он прилетел на американском Crew Dragon вместе с астронавткой НАСА Жасмин Могбели, астронавтом Европейского космического агентства датчанином Андреасом Могенсеном и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукавой.