Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование
Из Сочи бойцам в зоне СВО отправили зимнее обмундирование и другую гумпомощь
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Зимнее обмундирование, электрические средства для слежения с воздуха и другой гуманитарный груз направили из Сочи в зону специальный военной операции ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
"Выполнены заявки сочинского отряда, находящего на передовой. Это зимнее обмундирование, оборудование для обогрева, электронные средства слежения с воздуха. Всего более 200 различных предметов", - отмечается в релизе.
По информации властей, с начала СВО из Сочи в новые регионы России отправили 320 тонн гуманитарного груза, автомобильной техники, сейчас готовится новая партия груза.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.