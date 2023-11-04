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Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование - РИА Новости, 04.11.2023
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Надежные люди
 
17:55 04.11.2023
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Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование
Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование - РИА Новости, 04.11.2023
Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование
Зимнее обмундирование, электрические средства для слежения с воздуха и другой гуманитарный груз направили из Сочи в зону специальный военной операции ко Дню... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:55
2023-11-04T17:55
надежные люди
россия
сочи
луганская народная республика
владимир путин
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Зимнее обмундирование, электрические средства для слежения с воздуха и другой гуманитарный груз направили из Сочи в зону специальный военной операции ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе городской мэрии. "Выполнены заявки сочинского отряда, находящего на передовой. Это зимнее обмундирование, оборудование для обогрева, электронные средства слежения с воздуха. Всего более 200 различных предметов", - отмечается в релизе. По информации властей, с начала СВО из Сочи в новые регионы России отправили 320 тонн гуманитарного груза, автомобильной техники, сейчас готовится новая партия груза. День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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россия, сочи, луганская народная республика, владимир путин
Надежные люди, Россия, Сочи, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование

Из Сочи бойцам в зоне СВО отправили зимнее обмундирование и другую гумпомощь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Зимнее обмундирование, электрические средства для слежения с воздуха и другой гуманитарный груз направили из Сочи в зону специальный военной операции ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
"Выполнены заявки сочинского отряда, находящего на передовой. Это зимнее обмундирование, оборудование для обогрева, электронные средства слежения с воздуха. Всего более 200 различных предметов", - отмечается в релизе.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Жители башкирского Салавата отправили в зону СВО радиооборудование
2 ноября, 14:35
По информации властей, с начала СВО из Сочи в новые регионы России отправили 320 тонн гуманитарного груза, автомобильной техники, сейчас готовится новая партия груза.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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Надежные людиРоссияСочиЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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