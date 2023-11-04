https://ria.ru/20231104/pomosch-1907474471.html

Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование

Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование - РИА Новости, 04.11.2023

Из Сочи в зону СВО отправили зимнее обмундирование

Зимнее обмундирование, электрические средства для слежения с воздуха и другой гуманитарный груз направили из Сочи в зону специальный военной операции ко Дню... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:55

2023-11-04T17:55

2023-11-04T17:55

надежные люди

россия

сочи

луганская народная республика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900523707_0:247:3054:1965_1920x0_80_0_0_012964a5ff5a591d752f6a0d3d598b9a.jpg

СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Зимнее обмундирование, электрические средства для слежения с воздуха и другой гуманитарный груз направили из Сочи в зону специальный военной операции ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе городской мэрии. "Выполнены заявки сочинского отряда, находящего на передовой. Это зимнее обмундирование, оборудование для обогрева, электронные средства слежения с воздуха. Всего более 200 различных предметов", - отмечается в релизе. По информации властей, с начала СВО из Сочи в новые регионы России отправили 320 тонн гуманитарного груза, автомобильной техники, сейчас готовится новая партия груза. День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20231102/radiooborudovanie-1906949578.html

https://ria.ru/20231101/supy-1906758198.html

россия

сочи

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сочи, луганская народная республика, владимир путин