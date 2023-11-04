https://ria.ru/20231104/polsha-1907375817.html

Грызлов призвал Варшаву перейти к взаимодействию с Москвой и Минском

Грызлов призвал Варшаву перейти к взаимодействию с Москвой и Минском - РИА Новости, 04.11.2023

Грызлов призвал Варшаву перейти к взаимодействию с Москвой и Минском

Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что для Польши настало время "побороть манию величия" и перейти к конструктивному взаимодействию с Россией и... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:31

2023-11-04T09:31

2023-11-04T09:32

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что для Польши настало время "побороть манию величия" и перейти к конструктивному взаимодействию с Россией и Белоруссией. "Для Польши сейчас самое время наконец побороть манию величия, вырваться из замкнутого круга и перейти к прагматичному и конструктивному взаимодействию с соседями — в том числе Россией и Беларусью. Именно в сотрудничестве со странами Большой Евразии сегодня заключён колоссальный потенциал роста и развития", - говорится в комментарии Грызлова, распространенном пресс-службой посольства России в Белоруссии. Но для этого, по его словам, Варшаве необходимо понять и принять простую истину: с Москвой и Минском бесполезно пытаться разговаривать на языке угроз и ультиматумов. Посол напомнил, что 4 ноября в России отмечается государственный праздник — День народного единства, учреждённый в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Войско, созванное в Нижнем Новгороде, состояло из представителей самых разных сословий, вероисповеданий и национальностей, с одинаковым рвением на защиту Родины поднялись горожане, крестьяне, казаки и дворяне. "С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. И хотя от событий того времени нас отделяет уже более четырёх веков, величие народного подвига не меркнет. И по сей день он является для нас образцом героизма и сплочённости всего народа — вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Передаваемая через поколения память о событиях 1612 года напутствует защищать нашу Родину, бережно хранить мир и согласие между всеми этносами и конфессиями. В самобытности, уникальности и многообразии всех народов России заключена наша сила", - говорится в комментарии. "В самое тяжёлое время, когда страна буквально стояла на грани утраты суверенитета, наши предки положили конец междоусобицам, сплотились и отстояли родную землю. Польша, мнившая себя без малого сильнейшей европейской державой той эпохи, с позором отступила, но, очевидно, так и не усвоила урок. Польские политики и элиты веками паразитировали на национальных чувствах, не будучи способными предложить своим гражданам созидательную повестку. Именно от их стратегических ошибок и просчётов каждый раз страдает польский народ", - заметил Грызлов.

https://ria.ru/20231103/zaluzhnyy-1907203407.html

https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907305667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис грызлов, россия, польша, белоруссия, политика