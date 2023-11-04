Рейтинг@Mail.ru
Грызлов призвал Варшаву перейти к взаимодействию с Москвой и Минском - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 04.11.2023 (обновлено: 09:32 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/polsha-1907375817.html
Грызлов призвал Варшаву перейти к взаимодействию с Москвой и Минском
Грызлов призвал Варшаву перейти к взаимодействию с Москвой и Минском - РИА Новости, 04.11.2023
Грызлов призвал Варшаву перейти к взаимодействию с Москвой и Минском
Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что для Польши настало время "побороть манию величия" и перейти к конструктивному взаимодействию с Россией и... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:31
2023-11-04T09:32
борис грызлов
россия
польша
белоруссия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что для Польши настало время "побороть манию величия" и перейти к конструктивному взаимодействию с Россией и Белоруссией. "Для Польши сейчас самое время наконец побороть манию величия, вырваться из замкнутого круга и перейти к прагматичному и конструктивному взаимодействию с соседями — в том числе Россией и Беларусью. Именно в сотрудничестве со странами Большой Евразии сегодня заключён колоссальный потенциал роста и развития", - говорится в комментарии Грызлова, распространенном пресс-службой посольства России в Белоруссии. Но для этого, по его словам, Варшаве необходимо понять и принять простую истину: с Москвой и Минском бесполезно пытаться разговаривать на языке угроз и ультиматумов. Посол напомнил, что 4 ноября в России отмечается государственный праздник — День народного единства, учреждённый в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Войско, созванное в Нижнем Новгороде, состояло из представителей самых разных сословий, вероисповеданий и национальностей, с одинаковым рвением на защиту Родины поднялись горожане, крестьяне, казаки и дворяне. "С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. И хотя от событий того времени нас отделяет уже более четырёх веков, величие народного подвига не меркнет. И по сей день он является для нас образцом героизма и сплочённости всего народа — вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Передаваемая через поколения память о событиях 1612 года напутствует защищать нашу Родину, бережно хранить мир и согласие между всеми этносами и конфессиями. В самобытности, уникальности и многообразии всех народов России заключена наша сила", - говорится в комментарии. "В самое тяжёлое время, когда страна буквально стояла на грани утраты суверенитета, наши предки положили конец междоусобицам, сплотились и отстояли родную землю. Польша, мнившая себя без малого сильнейшей европейской державой той эпохи, с позором отступила, но, очевидно, так и не усвоила урок. Польские политики и элиты веками паразитировали на национальных чувствах, не будучи способными предложить своим гражданам созидательную повестку. Именно от их стратегических ошибок и просчётов каждый раз страдает польский народ", - заметил Грызлов.
https://ria.ru/20231103/zaluzhnyy-1907203407.html
https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907305667.html
россия
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1b1fa26efe99fe39d1f11fc102321b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис грызлов, россия, польша, белоруссия, политика
Борис Грызлов, Россия, Польша, Белоруссия, Политика
Грызлов призвал Варшаву перейти к взаимодействию с Москвой и Минском

Грызлов призвал Польшу к конструктивному взаимодействию с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что для Польши настало время "побороть манию величия" и перейти к конструктивному взаимодействию с Россией и Белоруссией.
"Для Польши сейчас самое время наконец побороть манию величия, вырваться из замкнутого круга и перейти к прагматичному и конструктивному взаимодействию с соседями — в том числе Россией и Беларусью. Именно в сотрудничестве со странами Большой Евразии сегодня заключён колоссальный потенциал роста и развития", - говорится в комментарии Грызлова, распространенном пресс-службой посольства России в Белоруссии.
Но для этого, по его словам, Варшаве необходимо понять и принять простую истину: с Москвой и Минском бесполезно пытаться разговаривать на языке угроз и ультиматумов.
Посол напомнил, что 4 ноября в России отмечается государственный праздник — День народного единства, учреждённый в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Войско, созванное в Нижнем Новгороде, состояло из представителей самых разных сословий, вероисповеданий и национальностей, с одинаковым рвением на защиту Родины поднялись горожане, крестьяне, казаки и дворяне.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Залужный признал". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского
Вчера, 15:10
"С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. И хотя от событий того времени нас отделяет уже более четырёх веков, величие народного подвига не меркнет. И по сей день он является для нас образцом героизма и сплочённости всего народа — вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Передаваемая через поколения память о событиях 1612 года напутствует защищать нашу Родину, бережно хранить мир и согласие между всеми этносами и конфессиями. В самобытности, уникальности и многообразии всех народов России заключена наша сила", - говорится в комментарии.
"В самое тяжёлое время, когда страна буквально стояла на грани утраты суверенитета, наши предки положили конец междоусобицам, сплотились и отстояли родную землю. Польша, мнившая себя без малого сильнейшей европейской державой той эпохи, с позором отступила, но, очевидно, так и не усвоила урок. Польские политики и элиты веками паразитировали на национальных чувствах, не будучи способными предложить своим гражданам созидательную повестку. Именно от их стратегических ошибок и просчётов каждый раз страдает польский народ", - заметил Грызлов.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за нарушения воздушной границы
Вчера, 18:28
 
Борис ГрызловРоссияПольшаБелоруссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала