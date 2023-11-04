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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.11.2023
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09:48 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/pogoda-1907378378.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, к вечеру дождь и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в День народного единства, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:48
2023-11-04T09:48
москва
погода
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачно, к вечеру дождь и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в День народного единства, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня - небольшой дождь, в Москве - ближе к вечеру. Максимальная температура воздуха в столице плюс 5 - плюс 7 градусов, по области плюс 3 - плюс 8. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать до 743 миллиметров ртутного столба к вечеру.
https://ria.ru/20231027/stress-1905622694.html
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается дождь и до семи градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖенщина во время дождя на Красной площади в Москве
Женщина во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Женщина во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачно, к вечеру дождь и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в День народного единства, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Москве сегодня облачно, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня - небольшой дождь, в Москве - ближе к вечеру. Максимальная температура воздуха в столице плюс 5 - плюс 7 градусов, по области плюс 3 - плюс 8. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет падать до 743 миллиметров ртутного столба к вечеру.
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