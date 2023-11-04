https://ria.ru/20231104/pogoda-1907378378.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачно, к вечеру дождь и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в День народного единства, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:48

2023-11-04T09:48

2023-11-04T09:48

москва

погода

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачно, к вечеру дождь и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в День народного единства, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня - небольшой дождь, в Москве - ближе к вечеру. Максимальная температура воздуха в столице плюс 5 - плюс 7 градусов, по области плюс 3 - плюс 8. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать до 743 миллиметров ртутного столба к вечеру.

https://ria.ru/20231027/stress-1905622694.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода