https://ria.ru/20231104/pogoda-1907378378.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, к вечеру дождь и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в День народного единства, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:48
2023-11-04T09:48
2023-11-04T09:48
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906177043_0:216:3134:1978_1920x0_80_0_0_93d22ed4c15022ae0f139be4eba58f09.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачно, к вечеру дождь и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в День народного единства, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня - небольшой дождь, в Москве - ближе к вечеру. Максимальная температура воздуха в столице плюс 5 - плюс 7 градусов, по области плюс 3 - плюс 8. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать до 743 миллиметров ртутного столба к вечеру.
https://ria.ru/20231027/stress-1905622694.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906177043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f178218f5004ba47a96ae778338ce719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается дождь и до семи градусов тепла